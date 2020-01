LUQUE HIZO UN BALANCE DE SU PRIMER MES A CARGO DEL PODER EJECUTIVO LOCAL

Se cumplió un mes desde que Juan Pablo Luque asumió como intendente de Comodoro Rivadavia, lo que motivó a la creación de un documento en el que se afirmó que durante este lapso temporal, el Poder Ejecutivo de la ciudad petrolera “dejó la pauta de que su impronta tendrá prioridades en políticas de bienestar e inclusión social, obras públicas trascendentales y apoyo y trabajo articulado con las instituciones. A esto se suma una marcada planificación de la ciudad con un estado moderno y transparente que se empieza a evidenciar con las primeras medidas adoptadas”.

“Nuestra gestión afrontará un largo camino con convicción y con autocrítica”, fue una de las frases relevantes al cierre de su discurso de asunción el 11 de diciembre del año pasado y para ratificarlo la primera medida de acción fue una reunión con todo su gabinete donde delineó los criterios centrales de su mandato que girarán en torno a un trabajo “eficiente, con unidad y comunicación permanente”.

“Con un presupuesto anual que será ejecutado con prolijidad, transparencia y austeridad, se proyecta una transformación de la ciudad sin perder el orden económico de las arcas municipales, consideradas una de las mejores en todo el país. Bajo esa premisa, la idea del Ejecutivo local es inyectar recursos que permitan mejorar la calidad de vida de los sectores carenciados con la recuperación del vínculo federal perdido en los últimos cuatro años”, afirmó el texto emitido durante el último fin de semana.

En este marco, la llegada del Plan Nacional contra el hambre a la ciudad es una de las acciones centrales que se lograron para que miles de comodorenses accedan a una tarjeta alimentaria social. La ayuda económica extra será de 30 millones mensuales que ingresarán a las arcas municipales gracias a la adhesión al programa que propone el gobierno nacional de Alberto y Cristina Fernández.

“A todo esto, se suman los criterios establecidos con el equipo de hábitat para mejorar el sistema de viviendas sociales que otorga el Municipio, en un contexto difícil por la falta de edificación en los últimos tiempos del Instituto Provincial de la Vivienda; y que permitirá dar respuestas directas a los casos urgentes de familias que requieren un techo digno”, afirmó el Poder Ejecutivo local.

En la continuidad del discurso, se afirmó que otra de las preocupaciones del jefe de la ciudad que logró tener eco en las oficinas del Ministerio de Transporte de la Nación tras su encuentro con el titular de la cartera, Mario Meoni; fue el subsidio que afronta con un esfuerzo económico cada mes el Municipio para que no se corte el servicio público y los usuarios no se vean impactados en sus bolsillos.

Cabe recordar que, la medida del ex gobierno nacional de Mauricio Macri de quitar los aportes a los municipios del país, y la imposibilidad del gobierno provincial de efectivizar el pago de la parte acordada, llevó al Ejecutivo local a tener que pagar más de 50 millones de pesos el último mes.

Esto representará para los próximos meses, uno de los principales desafíos del mandatario local, que entiende que la demanda social solo puede ser atendida con un Estado trabajando en territorio y de cara al vecino.

Obra Pública

“Tenemos la decisión de avanzar con las prioridades de los comodorenses”, sostuvo Luque para mantener y aumentar la infraestructura en los barrios con foco en los servicios básicos y la continuidad de proyectos prioritarios, como la terminación del natatorio del barrio Pueyrredón, deuda que mantiene YPF con la ciudad o el destrabe de la pileta olímpica varada en el puerto local para su instalación en la zona norte.

Los meses próximos serán claves en materia de obra pública, ya que se apuntará a un plan ambicioso que permita reactivar la mano de obra local y avanzar con las gestiones necesarias frente al Gobierno Nacional para el financiamiento de obras prioritarias como la urbanización de Las Américas, Estadio Centenario, repotenciación del acueducto y todo lo vinculado a la reconstrucción por el impacto de la catástrofe climática.

De cara al vecino

En otro punto, la puesta a fortalecer los vínculos sociales se correspondió con la presencia en territorio, con reuniones organizadas todos los días de cada semana en las Asociaciones Vecinales de la zona norte y sur para cubrir las inquietudes de los más de 60 barrios que tiene Comodoro Rivadavia.

Todo esto resulta clave a la hora de tomar decisiones porque el objetivo de escuchar estos planteos y requerimientos no solo están basados en las obras de infraestructura que necesita cada sector, sino también, se articulan las acciones para profundizar en el deporte y la cultura para la inclusión de cada barriada.

Lo mismo ocurre con el trabajo de la coordinación municipal que busca fortalecer el vínculo con las instituciones que son consideras los “canales naturales para transformar verdaderamente la calidad de vida”, afirmó Luque.

Apertura regional

La capacidad de diálogo es una de las características distintivas del intendente que cerró su cuarta semana de gestión con la visita de varios ministros de la Provincia y referentes de la región.

Lo primero que se apreció fue el acuerdo de trabajo conjunto en cuestiones ambientales con su par de Rada Tilly, Luis Juncos y la visita del ministro de Ambiente de Chubut, Eduardo Arzani para lograr un convenio intermunicipal del uso de la Planta de Tratamiento por parte de la villa balnearia, cuestión postergada históricamente.

Esto tiene correlación con la agenda regional destinada al petróleo tras la primera reunión con el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá y el ministro de Producción de la Provincia, Leandro Cavaco, donde se estableció el objetivo de incentivar la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Revalorización turística

Consolidar a Comodoro Rivadavia como la ciudad más importante de la Patagonia, es el concepto inicial del plan impulsado por la actual gestión para potenciar los atractivos turísticos y que tuvo su correlación con la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, en la que se aprobó en segunda lectura la ordenanza que crea al Ente Comodoro Turismo (EnCoTur).

Entre 14 representantes del sector público y privado que trabajarán ad honorem, se buscará la promoción y el desarrollo turístico como actividad económica, fuente de trabajo y herramienta para la diversificación productiva. Esto movilizará el circuito económico comercial de la ciudad, en primera instancia, con la apertura de una oficina propia de informes en el corazón de la ciudad para darle el impulso necesario al potencial turístico, de la mano de nuestra geografía, nuestras costas, nuestra gastronomía e historia.

Del mismo modo, se lanzó una campaña para preservar las costas comodorenses con un gran despliegue de cuadrillas de trabajo que recibirán capacitaciones a lo largo de enero y febrero para profundizar en la limpieza, mantenimiento y concientización ambiental de las playas habilitadas en la ciudad.

Bajo un fuerte trabajo institucional, este primer mes estuvo signado por las políticas sociales y por la evaluación del escenario económico local, regional y nacional para proyectar lo que se viene y seguir creciendo como ciudad.