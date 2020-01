ACELERAN GESTIONES PARA ‘REPERFILAR’ Y POSTERGAR VENCIMIENTOS EN DÓLARES

En este año que arranca, las provincias deberán enfrentar vencimientos de capital en dólares por 1.213 millones de dólares con el mercado privado a los que también se les suman 920 millones de dólares de intereses. Son prácticamente 2.100 millones de dólares sin tener en cuenta ni el endeudamiento en pesos ni con la banca pública, tampoco con organismos multilaterales de crédito.

En este contexto, la situación de Chubut es una de las más complejas de todo el país. Si bien el grueso de la deuda provincial está garantizado con regalías petroleras, la caja no alcanza para hacer frente a los vencimientos del año en curso. Al respecto, vale recordar que el gobernador Mariano Arcioni lo había adelantado antes de las elecciones provinciales, cuando se convirtió en la primera provincia en anunciar que necesitaba reperfilar su deuda, postergando vencimientos.

El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, catalogó como una necesidad la alternativa de refinanciar la deuda pública que tiene nuestro país, con el fin de que Argentina pueda hacer frente a todos los compromisos que tiene. Esta realidad que se vive a nivel general, también ocurre en distintas provincias, aunque algunas están más complicadas que otras.

En el año en curso los distritos argentinos deberán afrontar vencimientos de capital en dólares por 1.213 millones de dólares con el mercado privado, sumando unos 920 millones de dólares de intereses. La suma de ambos montos da un total de cerca de 2.100 millones de dólares, sin tener en cuenta el endeudamiento en pesos con la banca pública o con organismos multilaterales de crédito.

Al margen de este número total, que no refleja la particularidad que atraviesa cada una de las provincias, cabe aclarar que hay algunos distritos que están más complicados que otros. Particularmente, a diferencia del Tesoro Nacional, las economías provinciales no pueden recurrir al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para conseguir financiamiento en dólares de última instancia, lo que complica aún más su situación.

Situación en otras provincias

Otro ejemplo de una economía complicada es el de Buenos Aires, que en 2020 tiene vencimientos de deuda por 169.000 millones de pesos, lo que eleva las necesidades de financiamiento a algo más de 10 pesos por cada 100 que se produce en la provincia, lo que la vuelve impagable.

De la deuda denominada en dólares, en 2020, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, debería pagar casi 2.100 dólares, aproximadamente 850 millones de ellos a bonistas y la mayor parte de ellos en la primera mitad del año. Por eso es la provincia con la peor situación financiera: en términos de sus ingresos, la deuda provincial asciende al 84%, pero además el 77% está en dólares y es la más voluminosa de todas las deudas provinciales. Por eso el mercado espera que próximamente Kicillof llame a una reestructuración o directamente defaultee.

Además de Chubut y Buenos Aires, el podio de provincias con mayores complicaciones es completado por Jujuy. Lo que sucede es que el mandatario Gerardo Morales, al igual que María Eugenia Vidal en su momento, se subió al boom del endeudamiento del ex presidente Mauricio Macri y dejó a su provincia con 1.700 millones de dólares de deuda y el mayor ratio de deuda en relación a los ingresos: 87%; de los cuales además el 85% está en dólares. Sin embargo, este 2020 no tiene que pagar capital, solo 9 millones de dólares de intereses en septiembre por el bono Jujuy 2022.

El fantasma de las cuasimonedas

Con los datos de 2018, el ratio de deuda sobre ingresos provinciales supera el 80% y no es tanto por los 49 millones de dólares de deuda con el mercado que deberá enfrentar en 2020 ni por los 114 millones de 2021 ni los 108 millones de 2022, sino por los casi 30 millones de dólares trimestrales que viene pagando y que a partir de 2021 al duplicarse el vencimiento de capitales se vuelve inviable. Al fin y al cabo, sus necesidades de financiamiento en 2019 eran de 12 puntos porcentuales de sus ingresos corrientes entre gastos corrientes, gastos de capital y servicios de deuda.

De acuerdo al último ranking del área de investigaciones de la banca Barclays, con los mismos 12 puntos de necesidades financieras por encima de los ingresos se ubicaba la provincia de La Rioja, aunque como no tiene vencimientos de deuda en 2020 sus desbalances no la empujan al default como sí a Chubut y a Buenos Aires.

Mendoza y Córdoba no tienen ratios de deuda sobre ingresos exorbitantes, pero tampoco están en condiciones favorables ya que dependen casi exclusivamente de que el ministro nacional Guzmán pueda reabrir en el corto plazo los mercados voluntarios de deuda antes de que se les vengan los vencimientos grandes.

El caso de Córdoba puede ser la sorpresa de 2021 cuando los vencimientos de capital se multipliquen por veinte y pasen de los 38 millones anuales de 2019 y 2020 a nada menos que 763 millones. Ya de por sí, en el ranking de Barclays las necesidades financieras totales ascienden a 11 puntos de sus ingresos corrientes. En tanto que

Mendoza deberá atender vencimientos de capital de 167 millones de dólares anuales entre 2022 y 2024, pero sus necesidades financieras son moderadas en relación al resto de las provincias (5,5% de los ingresos).

En ambos casos, recortando toda la obra pública y renovando la deuda intra sector público, estas provincias logran ser superavitarias por 6,7 y 5,3 puntos de sus ingresos, lo que en el corto plazo les permitiría mantener alejado al fantasma del default.

Nación emitió letras por U$S1.300 millones para pagar deuda

El Gobierno Nacional dispuso oficialmente emitir una Letra del Tesoro Nacional por más de 1.300 millones de dólares, que serán suscriptas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), a diez años de plazo. La medida se formalizó por medio de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La decisión se vincula con que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva autoriza a la Casa Rosada a usar reservas del BCRA para pagar deuda. “Disponer la emisión de Letras del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses Art. 61 Ley 27.541”, a ser suscriptas por el BCRA, por hasta un monto de dólares estadounidenses 1.326.575.829 millones, según señaló en la víspera el texto oficial.

Estas Letras tienen como fecha de emisión el 30 de diciembre de 2019 y de vencimiento, el mismo día de 2029. En tanto que la forma de colocación es suscripción directa “al precio técnico de la fecha de suscripción” y la amortización, íntegra al vencimiento.

Además, devengará intereses, pagaderos semestralmente, en función de la tasa de interés que devenguen las reservas internacionales del BCRA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual, aplicada sobre el monto de capital efectivamente suscripto.

El Poder Ejecutivo recordó que el artículo 61 de la Ley 27.541 autoriza al Gobierno Nacional a emitir Letras denominadas en dólares estadounidenses por un monto de 4.571.000.000 millones, a diez años de plazo.

En consecuencia, consideró pertinente “la cancelación de los servicios de deudas denominadas en moneda extranjera, mediante la utilización de reservas en el marco de lo establecido en el Título IX de la citada ley, entregando como contraprestación al Banco Central, Letras del Tesoro emitidas en dólares estadounidenses”.

Fuente: La Política Online