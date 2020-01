ESTADOS UNIDOS NO RESTITUIRÁ LOS IMPUESTOS AL ACERO Y EL ALUMINIO ARGENTINOS

El canciller argentino, Felipe Solá, anunció ayer que finalmente el gobierno de Estados Unidos no incluirá a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Argentina dentro de productos que deben tributar un arancel de hasta el 25% para ingresar a dicho país. Esto resulta una buena noticia para varias empresas de nuestro país, teniendo en cuenta que el estado norteamericano es uno de los mayores compradores de este producto. Además, esto tiene un fuerte impacto en la economía de Puerto Madryn, teniendo en cuenta que la industria con mayor incidencia de la localidad es Aluar, productora de aluminio.

En este sentido, Solá precisó que la notificación de la administración de Donald Trump se conoció el viernes a última hora, con la publicación de “la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina”.

“Ha salido la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina. En una excelente noticia que sigan las cosas como están y que a las exportaciones argentinas no se las sancione con el 25% de arancel de ingreso”, especificó el canciller argentino. Además, tras resaltar que en este tema “hubo un gran trabajo de la embajada argentina en Estados Unidos”, señaló que el sector empresario ya está al tanto de esta novedad.

Vale recordar que el 2 de diciembre pasado, el presidente Donald Trump, a través un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, dijo que Estados Unidos iba a restablecer aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedente de la Argentina y Brasil. El anuncio informal de Trump no se tradujo en una comunicación formal y finalmente se conoció que Argentina quedó excluida de la lista de países que deberán pagar arancel.

Incertidumbre en la Cámara de Acero

El jueves pasado, antes de que se conociera esta novedad, la Cámara Argentina del Acero volvió a manifestar su “preocupación por el estado latente de la intención del presidente Trump, manifestada a través de sus redes sociales, de instaurar aranceles a la importación de acero y aluminio provenientes de Argentina y Brasil, modificando de esta forma las condiciones actuales del comercio en el marco de la Resolución 232”.

“La siderurgia argentina cumple con el cupo establecido oportunamente, de acuerdo con las condiciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos; dicho cupo representa 180.000 toneladas de acero argentino, principalmente productos tubulares de alto valor agregado”, reseñó la cámara.

En Madryn había preocupación por los aranceles

En el marco de la publicación de Trump de aplicar un arancel a las exportaciones de acero y aluminio argentinos, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, había manifestado durante los primeros días de diciembre, antes de asumir como titular del Poder Ejecutivo local, su preocupación por el impacto que la medida podría tener a nivel local.

A su turno, industriales de la ciudad habían advertido que la situación obligaría a que la compensación del arancel sea aplicada en el valor final de los productos, que deberían comercializarse a un precio menor al actual, lo que generaría un auténtico problema económico para las empresas locales; más aún, si se tiene en cuenta el alto costo productivo de la región y las tantas veces mencionadas “asimetrías” de la Patagonia frente a las regiones Centro y Norte del país.

En este sentido, Sastre manifestó su preocupación por cómo afectarán, una vez instalados, los aranceles al acero y principalmente al aluminio, provocando un impacto certero en las exportaciones de Aluar hacia el país del norte, que constituyen el 40% del producido a nivel local.

En una ciudad donde cientos de comercios han cerrado sus puertas en los últimos años producto de la crisis económica y la caída en el consumo, la posibilidad de aplicación de nuevos impuestos a productos que se exportan a los Estados Unidos por parte de firmas locales amenazaba con implicar un duro golpe para la estructura económica de Madryn, donde “Aluar es el principal generador de empleo genuino en Madryn, con la producción de aluminio y todas las empresas que trabajan a su alrededor”, de acuerdo a lo esgrimido por el dirigente.

En esta línea, el intendente de la ciudad del Golfo consideró en ese momento que “Aluar es el principal generador de empleo genuino en Madryn, con la producción de aluminio y todas las empresas que trabajan a su alrededor, por lo que ni bien asumamos buscaremos dialogar con las autoridades nacionales para saber qué se va a hacer”.