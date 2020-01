“EL PRINCIPAL RIESGO DE LA COOPERATIVA ES QUE LA ADMINISTREN COMO LO HACEN”, IRONIZARON

Los ediles de Chubut al Frente y PJ, Eugenia Alianello y Federico Garitano, advirtieron su preocupación por la situación que atraviesa Servicoop e ironizaron que “el principal riesgo de la Cooperativa es que la administren como lo están haciendo”.

A raíz de las últimas declaraciones de autoridades del Consejo de Administración, los concejales salieron al cruce de las autoridades de la entidad y adelantaron que trabajan conjuntamente, en el ámbito legislativo, con el objetivo de estar en sintonía con los lineamientos del Gobierno Nacional.

“Dos discursos opuestos”

Frente a la advertencia del actual titular de Servicoop, Diego Barquin, de que la Cooperativa correría “riesgo financiero” en caso de que no avance la actualización de tarifas hoy suspendida por Ordenanza, Alianiello planteó que “la única solución para ellos está en el bolsillo de la gente; es raro que el discurso haya cambiado tanto en los últimos años” y agregó que “cuando se hablaba de tarifas, salían a marchar por la ciudad y a rasgarse las vestiduras; ahora, con un proyecto del compañero Garitano, se congelan las tarifas por seis meses para que la gente no termine pagando los desmanejos de ellos en Servicoop, y salen desesperados a decir que si no hay aumento de tarifa, están en riesgo; son los mismos actores, pero con dos discursos opuestos, en solo un año de diferencia”.

“No fue un capricho”

En relación al proyecto de Ordenanza que, por unanimidad de los bloques, dispuso que se retrotrajera el Cuadro Tarifario actualizado al anterior, Garitano señaló que “fue un proyecto que elevé yo desde mi banca, con algunas modificaciones realizadas por el concejal Enzo Terrera, y que logró el acompañamiento de los concejales de todos los bloques”, aclarando que “no fue un capricho, sino que, como dueños de los servicios, no podemos permitir que sean los vecinos los que sigan pagando los costos de la mala administración, y más teniendo en cuenta que el contexto nacional cambió notablemente en el último mes, con un gobierno que se puso abiertamente del lado de los trabajadores, entonces lo más lógico es ir en consonancia, parar la pelota y gestionar lo que haya que gestionar ante las nuevas autoridades”.

“Especularon políticamente”

Alianello se refirió a la deuda que mantiene la entidad actualmente, la cual se incrementó desde los 230 millones de pesos al momento de la asunción de la Lista Roja, y que tras diez meses se ubica en el orden de los 1.200 millones de pesos.

En este orden, planteó que “es irresponsable decir que sin aumento no funcionan y excusarse en que el Cuadro Tarifario es del 2017, ya que especularon políticamente durante todo el año sin pedir aumento y recién lo hicieron al día siguiente de las elecciones; a las claras está que otorgar el aumento tarifario no garantiza el buen funcionamiento de los servicios públicos, el principal riesgo financiero de la cooperativa es que la administren como lo están haciendo”.

“Es un discurso contradictorio”

En el mismo sentido, ambos ediles expresaron que “es contradictorio el discurso, hablan de los pagos a Cammesa como una prioridad y no han pagado desde que asumieron”, sumando a ello que “por algo se incrementó la deuda, que no le tomen el pelo a la gente; las deudas no se generan cuando uno paga, sino al revés”.

A su vez, Alianello indicó que “estuvieron quince días con la Cooperativa acéfala porque se fueron de viaje, y la solución es volver de las vacaciones, convocar a los medios, y decir que si no le dejan aumentar las tarifas, están en riesgo; a eso podríamos sumarle que los quince días que estuvieron de vacaciones, Madryn tuvo más cortes de energía que en el último año”.

En concordancia con Nación

Finalmente, la concejala del oficialismo advirtió que “no hay capacidad para conducir, esa es la realidad, y ni siquiera lo decimos como algo político, si hasta los propios de ellos votaron congelar las tarifas”, concluyendo que “nosotros asumimos por ramas del peronismo diferentes, pero dentro del Concejo Deliberante saben quiénes somos, y hacia dónde apuntamos; nuestro bloque con el concejal Garitano está trabajando en concordancia con lo que plantea a nivel nacional el Gobierno de Alberto Fernández, tal como lo hicimos durante la campaña, y como lo seguiremos haciendo a futuro”.