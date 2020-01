El nuevo virus de Wuhan, que ya dejó seis muertos en China y cientos de afectados, cruzó el Pacífico. Un hombre de unos 30 años que viajó a esa región china fue diagnosticado con el virus la semana pasada en Seattle, en el estado de Washington, según confirmó este martes el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Se trata de un nuevo coronavirus llamado 2019-nCov que se transmite entre humanos y provoca enfermedades respiratorias. Fue detectado por primera vez hace menos de un mes. Desde Wuhan, situada en la zona central del territorio chino y donde viven 11 millones de personas —más que Londres o Nueva York—, el patógeno comenzó a extenderse a las provincias vecinas. El pasado viernes, por ejemplo, no había ningún positivo fuera de allí, pero ahora ya son 38 los casos repartidos por otras 15 grandes urbes chinas y ha saltado a cuatro países del sureste asiático.

El paciente de Seattle, del que se desconoce por el momento su identidad, está ingresado en el Centro Médico Regional de Everett, la capital del condado de Snohomish (Washington). Se encuentra estable y no se le considera un riesgo. El CDC explicó que el enfermo aterrizó el día 15 de enero en Estados Unidos y que un día después fue al médico, donde fue hospitalizado por una neumonía. El infectado no visitó ninguno de los mercados de Wuhan, donde se confirmaron numerosos casos de afectados por el virus, pero sí estuvo en la región.

Las autoridades sanitarias estaban alerta, desde hace dos semanas. El pasado 11 de enero habían publicado una advertencia sanitaria Nivel 1 para pasajeros que hubieran estado en Wuhan.