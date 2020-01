PUJA CON NACIÓN POR DEUDAS ARRASTRADAS DE 2019

La política de congelamiento de tarifas está mostrando el primer inconveniente: los directores de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) recibieron el viernes pasado el primero de los reclamos del sector. Mediante una carta las empresas reunidas en la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) le reclamaron a Cammesa el pago de la totalidad de la última factura y de parte de la anterior por una deuda que supera los 45.000 millones de pesos.

La “factura” que Cammesa tiene que pagar todos los meses a las generadoras de energía eléctrica rondó los 38.000 millones de pesos

“Nos adeudan una parte de noviembre, el 22% de la totalidad, que venció en diciembre y todo lo del último mes del año pasado”, explicó una fuente del sector. Se estima que la “factura” de las generadoras eléctricas es de 38 millones de pesos por mes, por lo que la deuda rondaría los 45.000 millones de pesos.

Se relentizó la cadena de pagos

La “costumbre” era que Cammesa –de la cual las empresas generadoras son accionistas– pagara a los 40 días. Luego se pasó a otro sistema en donde se iba pagando en cuotas según iban entrando los pagos de las distribuidoras y los fondos del Tesoro de la Nación para compensar la diferencia entre la tarifa y la que pagan los usuarios con los subsidios.

“Evidentemente están demorados los fondos del Tesoro porque las empresas distribuidoras vienen pagando, algunas con demora, pero en líneas generales no está ahí el problema sino en el diferencial entre lo que se le cobra a la demanda a la tarifas y el costo de generar, que es lo que cubre el Tesoro”, señalaron desde el sector.

Frente a la pregunta acerca de si la falta de pago podría generar un proceso de desfinanciamiento que en el corto plazo afecte a la generación y, por consiguiente, desabastecimiento, desde el sector explicaron que “si la tarifa permanece fija y la inflación sigue subiendo, vamos a tener problemas. Hay que seguir pagando salarios, mantener las centrales, que tienen altos costos. Cada empresa deberá definir cómo continúa y tendrá que revisar por dónde se puede ir ajustando”.

En las empresas señalan que de continuar esta situación se terminará cortando la cadena de pago de todo el sector y cada una de las generadoras deberá estudiar cómo reacomoda su operación

Escenario complejo

Pero si a los fondos del Tesoro que no llegan se le suma que los otros accionistas –las distribuidoras– tampoco empiezan a pagar porque, como adelantaron, con tarifas congeladas no podrían cubrir la totalidad de la factura, la situación de la empresa mayorista se va a complicar tanto aguas arriba como abajo. Por un lado no logra cobrar a los privados, tampoco obtiene los fondos del Tesoro, por lo que la deuda se podría incrementar. Y a este estado de situación se le agregan las declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto del petróleo y la falta de precisiones sobre la tarifa del gas, dos insumos necesarios para las centrales eléctricas.

Ageera concentra la producción del 96% de la energía eléctrica que se consume en el país, con la totalidad de las empresas productoras en sus variantes de hidráulica, térmica, nuclear, eólica, fotovoltaica, etcétera. (Infobae, NA, MEN)

Cammesa acumula deuda

“Requerimos en forma urgente se arbitren todas las medidas necesarias para evitar las demoras en los pagos de las transacciones de los Generadores” para que Cammesa “cancele las sumas adeudadas con los intereses correspondientes, a la mayor brevedad”, indica la carta firmada por el presidente de Ageera, Daniel Garrido.

Garrido recuerda que, al día del vencimiento de las obligaciones del mes de octubre, Cammesa solamente abonó el 19,8% del total, veinte días más tarde emitió otro pago del 13,62% y la semana pasada se erogó un 44,59% adicional.

De esta manera, todavía queda pendiente un saldo del 22% para completar las obligaciones de octubre y la totalidad del mes siguiente, que debió haber sido abonado el viernes pasado. Se trata de una cifra que gira en torno a los 1.000 millones de dólares, a razón de 800 millones por mes.

En el gobierno reconocieron esta situación y aseguraron que es «100% herencia del macrismo». «Heredamos una deuda de más de 60 mil millones en Cammesa. El precio estacional de noviembre lo dejaron congelado, acumulando un importante atraso, y además el Tesoro heredó una caja estallada. No hay nada que el nuevo gobierno pudiera hacer para amortiguar la situación de corto plazo», subrayaron.