CONFLICTOS CÍCLICOS: AHORA ARCIONI BUSCA TIRAR ´LA PELOTA´ IMPOPULAR DEL AJUSTE AL LEGISLATIVO. SE POSTERGÓ PARA HOY LA REUNIÓN DE ANTONENA CON DIPUTADOS Y HAY DUDAS SOBRE LA EXTRORDINARIA DEL JUEVES. EL PARANGÓN ENTRE LOS TEMAS QUE EL GOBIERNO TIRÓ PARA ATRÁS Y EL EJEMPLO DE LA MUJER IMAGINARIAMENTE INFIEL. LOS NUEVOS IMPUESTOS VS LA EFICIENCIA RECAUDATORIA

Por Trivia Demir

La semana comenzó ayer a la retranca. Con los gremios en pie de paro por los mismos 180 días que el gobierno anunció que habrá congelamiento de sueldos, y postergación para hoy de la reunión del ministro de Economía con los diputados a fin de explicar el Plan de Ajuste. Nada que no se esperara al fin de cuentas tal como se percibe el caldeado ambiente en Rawson.

Más allá de la intentona de aprobar en la Legislatura la reestructuración del estado que pretendería bajar 10 mil empleados activos mediante jubilaciones anticipadas o retiros voluntarios, la cosa no va a ser fácil. En principio porque tanto los diputados del PJ como los de Cambiemos, critican profundamente de izquierda y de derecha el proyecto. Por un lado, el populismo peronista mal podría avalar medidas tan antipopulares e impactantes en la clase trabajadora sin sumar una mancha más al ya vapuleado sello provinciano. Mientras que el liberalismo critica profundamente el sistema recaudatorio provincial, los ingresos que presuntamente no se estarían cobrando y que deberían hacerlo, y la mala administración que -afirman- lleva a gran parte del déficit fiscal que soporta la administración pública que gestiona hoy el gobernador Mariano Arcioni.

Por otra parte desde el mayoritario bloque de Chubut al Frente también hay resquemores. Por un lado habrá que ver como hacen los diputados de extracción sindical para saltear un principio tan esencial como la defensa de los trabajadores y la estabilidad laboral en un macro de crisis social profunda, y votar en contra de la gente, en lo que sería su primera levantada de mano de temas realmente sociopolíticos. A la par, hay que ver que hacen los legisladores que responden al vicegobernador que en definitiva se encontrarán en la misma encrucijada de resguardar las banderas con las que ganaron, pero adecuarse a las posibilidades de caja y la fórmula de achique que promueve Antonena.

La APEL no afloja

Más allá que el gobernador ya les anticipó a los diputados del oficialismo que convocará a extraordinaria para este jueves, probablemente no pase de buenos deseos, y la reunión del ministro de Economía no pase de ahí por ahora. Esto considerando que el paro de los empleados legislativo amaga con no levantarse hasta que cobre el salario de diciembre y eso ocurriría recién la primera semana de febrero. Por lo cual sin la estructura institucional es casi improbable que pueda prosperar una sesión extraordinaria.

Simulaciones e instalaciones peligrosas

Mientras el ´paquetazo´ sigue dando que hablar Arcioni habría dado marcha atrás con varios temas que tampoco encontraron eco público. Uno fue la creación de una empresa pesquera provincial, algo que con sólo deslizarlo generó sospechas. Lo otro fue mucho más contundente y se trató de la posibilidad de derogar la nulidad de venta de tierras con bosque nativo. El problema es que el sólo hecho de activar estos temas (minería, pesca y tierras con bosques) y luego salir a decir que no se hará, queda la sensación de la intentona, y la certeza que la posibilidad de hecho, fue creada. Para un experimentado peronista del Valle experto en comparaciones de negación positiva, “la cosa sería más o menos igual si tu mujer te pregunta de buenas a primeras: ´¿Querido qué harías vos si yo me voy con otro?´ aunque te asegure que sólo se trata de una simulación de escenarios afectivos que vio en la tele. Es probable que la dama pretenda solamente que le digan cuanto la quieren, pero la duda de porque preguntó tan directamente algo tan específico, no te la saca nadie. ¿Se entiende?”, reflexionó el hombre comparando temas caros para la ciudadanía.

Cuál impuesto

El otro tema con el que Arcioni dio marcha atrás a fin de negociar con su propio bloque fue con la anunciada “tasa vial”, que entre otras cosas, impactaría muy fuertemente sobre el turismo interno, hoy tal vez único motor de varias ciudades claves de Chubut como Madryn y Esquel.

El tema impositivo sería uno de los grandes ítems que debería explicar el ministro de Economía, ya que de allí se supone saldrían los ingresos para estabilizar déficit. Sin embargo se sabe que este es otro de los temas que se les tiró a las provincias y municipios desde Nación, pero de dificilísima aplicación. Tal vez una demostración necesaria hacia afuera de la intención de acomodar la nave fiscal, antes de llegar a las puertas de las negociaciones de deuda externa y de someterse a la primera visión en profundidad del FMI.

No agregar, sino hacer eficiente lo que hay

Según un interesante planteo del columnista Martín Riera referido a la recaudación, haría falta “que las provincias ya no cacen en el zoológico”. Y en lugar de seguir imponiendo costos tributarios, abordar una estrategia macro que intente bajar la evasión pero entendiendo, comunicándose mejor y premiando al contribuyente, en lugar de seguir castigándolo.

Para el analista “el escenario económico de la Argentina vuelve a ser muy complicado. Otra vez se recurre a un ajuste enfocado en los que siempre pagan, porque se espera que ellos sumen lo que se pierde por la evasión. Dicho esto, también es cierto que debe haber cambios profundos para lograr una redistribución con sensatez y equidad. Esto debe incluir el respeto y el reconocimiento hacia los que pagan sus obligaciones, y estar acompañado por una comunicación que explique la necesidad de un nuevo escenario más justo, en el que vale la pena hacer un esfuerzo colectivo”.

Evasión provincial

“Vayamos ahora a las provincias, actores clave en la cuestión fiscal: ¿cómo hace una Agencia de Recaudación para mejorar sus números en el corto plazo? Mientras todos aquellos cambios se ponen en marcha a nivel nacional ¿por qué no hacer más eficiente la recaudación en cada distrito, jaqueando a la evasión? Para lograrlo, cada Agencia de Recaudación provincial cuenta con la batería de impuestos de su jurisdicción y un universo de contribuyentes sobre los que puede accionar. La cuestión, de acá en más, es utilizar herramientas que han tenido gran éxito en otras industrias para optimizar la cobranza. Herramientas, vale enfatizarlo, que no se ven limitadas por tratarse de tributos territoriales, sino que por el contrario pueden aprovechar al máximo esas posibilidades dentro de marcos regulados. Y sin olvidar nunca que el deudor, antes que deudor, es un contribuyente. Y también un ciudadano.

Así, en primer lugar, entender a ese universo de contribuyentes es clave para luego acercarse a cada uno. El concepto de segmentación permite identificar a aquellos que, por sus características, se comportan de manera homogénea, de modo tal que pueda pensarse en una estrategia masiva pero personalizada. Además, entender al contribuyente implica saber si tiene voluntad de pago, si está en dificultades para concretar el pago por la dinámica de sus ingresos, o si estos últimos son estacionales y exige por lo tanto reestructurar la forma de pago para que cumpla con sus obligaciones. Entenderlo implica también saber cuál es el mejor canal para comunicarle su situación. Las alternativas, claro, no terminan ahí. Hay también que premiar al buen pagador, así como felicitar al que se recuperó de un historial de deuda. E igualmente, debe brindarse a quien no está al día diferentes alternativas de negociación. Así, al barrer por múltiples canales de comunicación a los que no están pagando, será posible para la Agencia de Recaudación provincial discriminar la mala voluntad respecto del desconocimiento o la imposibilidad de pago”, propone Riera.

Los fierros antievasión primero

“Para el final, la llave maestra, la tecnología. Porque el uso de la tecnología, la sistematización de los procesos, la automatización y en definitiva la transformación digital de la recaudación provincial, son las claves para que estas mejoras sustanciales sucedan. Tal proceso ocurrió en la banca, en cadenas minoristas, en servicios públicos… Si en todas ellas se aplicaron estas herramientas con éxito, ¿por qué no tomar el ejemplo? Incrementar fuertemente la recaudación es muy factible, aun sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Pero para ello debe hacerse más eficiente el proceso, con la tecnología como eje. Sólo así podremos salir del zoológico”, afirma. El tema es que por ahora tanto el plan bajado de Nación a Provincias, como en nuestro caso, de Provincia a Municipios, pero antes a Legisladores, la movida parece más una receta política de urgencia que un proyecto sustentable que contemple el ´recurso´ más preciado, en este caso el contribuyente, o sea la propia ciudadanía. Así las cosas, evidentemente este año capicúa comienza a recordarnos cada vez más a un excaudillo peronista de nombre también capicúa, que para desbancarlo del podio de las impopularidades habrá que hacer un gran esfuerzo, pero está claro que siempre poder, se puede. De hecho, como afirma Edgard Morí “la vida es cíclica”, tanto como que cada verano terminamos correteando la sombrilla una y otra vez. Habrá que ver…

Fuentes: NA, LPO, Ámbito Financiero, propias