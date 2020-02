SIGUEN LAS MEDIAS VERDADES OFICIALES QUE NO AYUDAN A GENERAR CONFIANZA PÚBLICA NI CONSENSOS SECTORIALES. EL GOBERNADOR DESMINITIÓ UNA RESOLUCIÓN OFICIAL Y EXPLICÓ QUE SE TRATÓ DE UNA ´MALA COMUNICACIÓN´. PROMUEVE EL ACHIQUE DEL ESTADO Y EN UNA SEMANA Y MEDIA NOMBRÓ A SEIS FUNCIONARIOS EN PLANTA POLÍTICA. LA MEJOR NOTICIA, EL CLIMA Y EL TURISMO, POR AHORA

Por Juana de Arco*

Y entramos a febrero afortunadamente con una temporada plena de turismo, buen clima y un ámbito natural envidiable en una provincia rica por donde se la mire, menos en los estamentos de poder está claro, donde sobran improvisaciones y falta planificación por ahora.

El fin de semana será casi completo además para un porcentaje altísimo de la población chubutense, vinculada directa o indirectamente con los ingresos públicos porque el gobierno logró ayer pagar la totalidad de sueldos del tercer rango (felices los supermarket y alguna que otra heladería). Una buena noticia que el gobernador quiso dar personalmente, y para ello encabezó hasta una conferencia de prensa para confirmar que había pagado sueldos de hasta $150 mil pesos, y si todo va bien, seguirá pagando los escalones subsiguientes. De esta manera, se evitó implementar lo que había anunciado el propio Gobierno Provincial 24 horas antes, donde se había adelantado que sólo se iban a pagar los sueldos de hasta 85.000 pesos a través de una resolución oficial.

El problema no es el mensajero

Lo llamativo es que en horas de la mañana se recriminó extraoficialmente a los medios que se había ´mal informado´ o que habían ´sido operados´. Afortunadamente todos los diarios reprodujeron simultáneamente la resolución, documento que certifica que el gobierno habría conseguido de último momento las finanzas para completar el rango. (Ver: https://www.eldiariodemadryn.com/documentos/2020-resolucionsueldos.jpg) Sin embargo el gobernador prefirió achacarlo a un problema de ´comunicación no autorizada´ aunque se trató de un Decreto del propio Poder Ejecutivo. “Tal vez por voceros que no son los autorizados llega mala información, y crea en los trabajadores el temor que implica poder fraccionar el tercer tramo, por eso quería anunciar personalmente que depositamos el tercer tramo en su totalidad, para dejar de lado cualquier tipo de duda”, indicó Arcioni.

La afirmación generó por un lado tranquilidad por el pago total al rango 3, pero por otro más desazón, porque el gobierno sigue faltando a la verdad y dibujando sobre la marcha una versión con lo que abona además sospechas innecesarias, desestimando los mecanismos institucionales con una explicación demasiado laxa que evitó sin explicar con contundencia la tremenda falla en el procedimiento y el cambio de mensaje en menos de 10 horas.

Narices con cirugía

Estas cosas, no hacen más que seguir horadando la confianza pública. Un factor clave para cualquier tipo de consenso (político, social, económico). “Si por ejemplo vas a pedir dinero a Nación y contás solo la mitad de la película, está claro que gobierne quien gobierne tarde o temprano te ´calan´ y después no te creen si se trata de una urgencia de verdad o media verdad, ¿se entiende?”, afirmó un referente del Valle que viene siguiendo con apasionamiento los detalles discursivos del nuevo fenómeno político provincial llamado ´arcionismo´.

Y algo de razón tiene el hombre reflexivo, porque algo similar ya le pasó con Cambiemos donde le terminaron generando mini actos para hacerlo firmar lo que recibía, porque después el escribano se olvidaba y cargaba contra el gobierno nacional reclamándole lo que ya le habían entregado. De todo esto hay arroyos de tinta escritos (Ver https://www.eldiariodemadryn.com/2019/09/siguen-las-aventuras-de-marianocho/ )

Y es posible que al principio de su carrera, y en aquel entonces, las ´mentirillas´ piadosas fueran entendidas en territorio como una viveza de la política criolla aplicable en momentos de vacas flacas. Pero está claro que en esta oportunidad el albertismo-kirchenrismo no es tan afecto a los dobles discursos ajenos.

Verdades a medias

En territorio, donde aún hay casi medio gabinete procesado (del que fue parte este gobernador también), y un endeudamiento sideral que no se puede explicar a que fue destinado, la falta de información es igual a falta de transparencia, y sobre todo miedo a un nuevo colapso. Desde el comienzo de esta gestión propia, Arcioni insiste con que es ´otro´, sin embargo se ha caracterizado precisamente por incumplir hasta ahora la mayoría de sus compromisos de campaña, pero sobre todo el más taquillero: “Gobernar para la gente”. Una muletilla populista que le permitió entrar en la foto de un Frente político peronista en el que ahora deberá mantenerse a costa de hechos, o malversará el poco sustento político que le queda.

Porqué está claro que el alineamiento del PJ es con Nación, al igual que el de sus compañeros inmediatos de alianza que es consigo mismos, y más tarde o más temprano saldrán del shock de domesticación orgánica. Porque está dicho que ninguno de estos referentes accederá al arrastre impopular al que los va llevando la personalísima manera de ejercer el mando el comodorense, donde para colmo no iría cumpliendo ni siquiera los compromisos asumidos con la alianza triunfante.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago

Por ahora Arcioni viene logrando mantener en silencio de radio al PJ provincial a costa de cargos, asesorías y algún que otro negocio. Esto es un secreto a voces que está enervando a los empleados públicos. Por un lado el Ejecutivo envía un paquetazo de achique del Estado, escalona y extenúa el cobro de los salarios de los agentes, llegando a pagar diciembre en febrero, los somete con un panorama desolador que busca retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en masa, reduce las horas extra, no paga las cláusula gatillo, y hasta suspende las vacantes; y por otro sigue la joda de los nombramientos políticos y con sueldos que no bajan del tercer escalón.

Un ejemplo clarísimo de la incongruencia de gestión que corre el riego de leerse como cinismo político fueron los más de seis nombramientos en menos de dos semanas, justamente en momentos donde le está diciendo a los empleados hay que achicar. Porque al ingreso de la propia sobrina de Arcioni, Maria Aldana Rodríguez Vlk, y la confirmación de Fernando Cambareri, ambos con rango de subsecretarios a la secretaría de Gobierno que se produjeron la semana pasada; se sumó el jueves el anuncio oficial de la designación del exintendente de Comodoro, Néstor “Tano” Di Pierro, como asesor de Gabinete con cobro retroactivo al 15 de enero, no se sabe bien porque getiones que habrá hecho. (Ver http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Enero%2030,%202020.pdf ) Y es sabido que “El Tano” está acostumbrado al buen vivir, ya que venía de ocupar un cargo como director en YPF desde hace cuatro años con ingresos que superaban el medio millón. Cargo que debió ceder por a una investigación judicial que lo imposibilitaba presuntamente a ocupar cargos, aunque no en el gabinete de su escribano.

Y como si fuera poco, ayer mismo se conoció otras tres designaciones tal vez necesarias pero poco oportunas: Verónica Carranza como directora general, Gastón Fuentealba como director, y Tamara Mercado con rango también de directora todos como “personal de gabinete” y todos a partir del 2 de febrero de 2020. (Ver https://www.eldiariodemadryn.com/documentos/2020-nombramientos.jpg )

En fin, un tema de refriega para los agentes públicos que no ayuda al entendimiento, y mucho menos a la credibilidad.

Vamos a la playa

Así las cosas, lo que queda es disfrutar del verano a sabiendas que marzo está a la vuelta de la esquina y otra cantinela traerá con el dudoso inicio de clases, después de un año donde se dictaron sólo seis meses, sin que se le despeine mucho el jopo a nadie en Fontana 50. No ahondaremos en los servicios básicos públicos porque es necesario hacer un esfuerzo por sembrar optimismo. Por lo que lo más publicable por ahora sería el auspicioso servicio meteorológico, el relax veraniego siempre contagioso y la alegría visitante ante el maravilloso terruño que tenemos, donde, como dijera un amigo “El que más invirtió fue Dios”.

A propósito de turismo, tema para algún momento será a donde van a parar los recursos económicos que ingresan por ese concepto. Está dicho que a mantener los apostaderos un poco, pero a rutas y otros factores que hacen a esta industria ´sin humo´ está dicho que no. Y eso quedará evidenciado hoy mismo en un reclamo que visibilizará el sector en uno de los muelles de Madryn. Transparentar los números y el proyecto de provincia que pretende Arcioni sería para todos los sectores productivos muy saludable. Porque dice la leyenda urbana que no todo estaría tan claro. Del mismo modo como los egresos declarados en el Presupuesto 2020 por la gestión Arcioni se duplicaron en menos de un mes según el propio ministro de Economía, no es de extrañar que los ingresos se hayan reducido y no lo sepamos, pese al éxito rotundo de la temporada.

Es archisabido que las temporadas de cruceros por ejemplo, según los mandatarios de turno, suelen pasar sin pena ni gloria en términos monetarios para las arcas públicas merced a las ´desviaciones´ políticas que suelen saltear algún paso, como sucedió algunas temporadas atrás donde no imprimieron tickets por cuestiones de imprenta y recursos presumiblemente, y entonces no le ´cobraron´ a miles y miles de extranjeros que ingresaron a Tombo. Eso sí, las agencias operadoras ya habían cobrado un año antes el servicio. Después aquel distraído encargado de Turismo que permitió el embolse, resultó el mejor candidato a intendente de un sector que afortunadamente no ganó, por supuesto impulsado por los que se quedaron con tremendo vuelto, aunque sigue vigente y asesorando nuevos cachorros de garca. En fin, datos para tener en cuenta por eso que decía George Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”.

*Soy Juana de Arco,…y ceniza de tantos