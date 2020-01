SE TRATA DEL PROYECTO POSTA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Uno de los grandes problemas de las personas con alguna discapacidad es no tener contacto con aquellos que trabajan a diario buscando soluciones a los problemas que los aquejan, en procura de salvar esta grieta, un equipo interdisciplinario de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba, en colaboración con la Università Iuav di Venezia, lanzaron “Proyectos Open Source de Tecnología Asistiva” (POSTA), un portal web que, bajo la filosofía del open source, agrupa y organiza bocetos, planos e instrucciones listos para replicar, adaptar o crear soluciones tecnológicas, dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Es una iniciativa de

El mapa digital que se puede encontrar en el sitio www.postaproject.org, ayuda a las personas con movilidad reducida a reconocer de antemano el estado de rampas. Una prótesis funcional de mano diseñada para amputaciones bajo codo. Un soporte para tablet acoplado a silla de ruedas. La implementación de Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa como formas de expresión alternas al lenguaje hablado para compensar las dificultades de comunicación.

Éstas son algunas de las “recetas” que se pueden encontrar en POSTA, un repositorio web que reúne soluciones tecnológicas destinadas a resolver necesidades de personas con discapacidad. En este espacio virtual es posible acceder, actualmente, a 20 proyectos open source, cada uno con planos, instrucciones y videos ilustrativos para replicarlos, adaptarlos o tomarlos como punto de partida para nuevas creaciones.

Objetivos

“El portal nace para juntar demanda con oferta de tecnología asistiva. Muchas personas e instituciones que tienen necesidades de este tipo y muchas otras personas e instituciones hacen estas tecnologías, pero que no se conocen. El objetivo es vincularlos y formar una comunidad”, apunta Diego Beltramone, director de la escuela de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y principal impulsor de la iniciativa en Argentina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas viven en el mundo con alguna forma de discapacidad y, de ellas, casi doscientos millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas en situación de discapacidad tienen menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, principalmente por la falta de servicios (información y transporte, entre otros) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. La entidad también afirma que una vez eliminados los obstáculos para su integración, estas personas pueden participar activa y productivamente de la vida social y económica de sus comunidades.

Trabajo cooperativo

La cátedra Ingeniería en Rehabilitación de la carrera de Ingeniería Biomédica (UNC), de la cual Beltramone es profesor titular, desde hace años dedica buena parte de sus esfuerzos a resolver necesidades reales de las personas en situación de discapacidad mediante el uso de tecnologías.

En esa línea se inscribe el lanzamiento de POSTA. “La idea comenzó a tomar forma cuando conocí a Maximiliano Romero, un diseñador industrial cordobés que vive hace muchos años en Italia y trabaja, como nosotros, en tecnología asistiva. Allí surgió la iniciativa de hacer una plataforma web, donde compartir proyectos a nivel mundial, con filosofía open source”, relata Beltramone.

El proyecto finalmente se concretó cuando se presentaron en la convocatoria “VII Programa Ejecutivo de Cooperación Científica y Tecnológica para los años 2017-2019”, del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. La propuesta, que resultó seleccionada, fue presentada en forma conjunta entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Università Iuav di Venezia, con Romero como director del proyecto en Italia, y Beltramone como director en Argentina.

La idea es formar comunidad, vincular a creadores y creadoras (ingenieros/as; diseñadores/as; programadores/as, kinesiólogos/as, entre otros/as) de tecnologías asistivas con personas que requieren de las mismas. “Se pueden tomar proyectos que otros cargaron, pero también se pueden subir nuevos proyectos o acceder a uno anterior y hacerle una modificación que suponga una mejora. Es decir, se pueden tener distintas versiones de un proyecto inicial”, detalla el ingeniero.

Además de Beltramone y Romero, también forma parte del equipo de trabajo Marcela Rivarola, directora de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la UNC. La iniciativa cuenta, además, con el apoyo de la Facultad de Lenguas de la UNC, que realizó las traducciones del portal y de cada uno de los proyectos al inglés, italiano y portugués, una tarea coordinada por Patricia Meehan.

Ideas al alcance de todos

El portal POSTA está ideado desde la filosofía open source, que se originó en el ambiente del desarrollo de software y se utiliza para definir un estilo o modalidad de programación que deja el código fuente del programa al alcance de todos. Cualquier persona, con los conocimientos suficientes, puede modificarlo, compartirlo o ambas cosas.

En la actualidad, gracias al avance de la tecnología, internet y las técnicas de fabricación digital (impresión 3D, corte láser, routers, etcétera), el alcance del término ‘open source’ es más amplio. Se habla prácticamente de una ideología: The open source way, una corriente basada en cinco principios: intercambio y difusión ilimitada de información, participación, prototipado rápido, meritocracia y comunidad.

“La filosofía open source está instalada desde hace algunos años y por suerte se encuentran muchos sitios con la misma lógica como Thingiverse o Instructables, pero son generales: se comparte desde cómo hacer un bizcochuelo y cómo cambiar el aceite al auto hasta cómo hacer una mano robótica. Son grandes sitios y muy útiles, pero generales”, opina Beltramone. Y añade: “Cuando una persona con discapacidad o sus familiares necesitan algo, estos sitios son demasiado extensos y no encuentran tan fácil lo que están buscando. Por eso surgió como idea hacer un sitio con este mismo principio, pero específico sobre tecnología asistiva”. (Fuente: Argentina Investiga)