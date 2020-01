SCHVEMMER LO PLANTEÓ ANTE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN

El coordinador general de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad de Trelew, Hugo Schvemmer, en representación del intendente Adrián Maderna, que cumplía con otra agenda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue recibido por las autoridades del Ministerio de Industria de la Nación

En la oportunidad estuvieron presentes el Secretario de Políticas de Desarrollo Territorial del Ministerio de Industria de la Nación, Leandro Alfonsín; el Investigador de la UBA, Andrés Rugieri; el representante de empresas Recuperadas, José Cibelli; el empresario textil, Leandro de Vita; el Ingeniero del INTI, Rodolfo Liberman, quien además es Director del Parque Tecnológico Migueletes San Martín Bs. As.

“Ha sido una reunión absolutamente positiva y que tendrá continuidad con la visita que realizarán el mes próximo a Trelew, y en reuniones permanentes que vamos a empezar a canalizar directamente en el Ministerio de Industria. Fue un encuentro sumamente importante por la cantidad de actores que tomaron parte”, explicó Hugo Schvemmer.

En este sentido, el responsable de la Agencia municipal de Desarrollo Productivo explicó: “Acordamos conformar un Clúster entre las empresas textiles y laneras. Porque lo que vemos es que se pueden complementar tranquilamente para elaborar una producción local”.

Asimismo, agregó: “El ministerio de Industria se encargará de elaborar un proyecto que tendrá diferentes metas. Algunas a corto plazo, dada la necesidad de los trabajadores de poder generar políticas de contención rápidamente, buscando inmediatamente algún tipo de asistencia a las empresas; y otras metas a mediano y largo plazo”.

“La idea –prosiguió- es generar una producción que empiece a abarcar el mercado interno, que tenga comercialización dentro del país, aunque no se descarta que en algún momento se pueda plantear exportar a algunos países que hoy están comprando estos productos, principalmente en el mercado asiático”.

En síntesis, de acuerdo a lo expresado por el funcionario municipal, lo que se buscará es elaborar estrategias que tengan un gran impacto social, a través de la elaboración de un proyecto con metas específicas y con una plataforma que esté focalizada en el mercado interno, sin descartar a futuro posar la mirada en el mercado asíatico.

Además, Schvemmer adelantó una visita de los funcionarios nacionales a la ciudad, prevista para el mes próximo. “El 24 de febrero van a realizar la primera visita a la ciudad, para conocer las empresas, y para ir profundizando este proyecto. Van a ir los representantes de las Pymes, el Ingeniero Liberman, con una amplia experiencia en el rubro, y posiblemente algunos funcionarios del Ministerio de Industria”, destacó.

“Somos conscientes de que la situación que vive el sector lanero y textil es sumamente compleja, y no habrá resultados mágicos. Tendrá que ver con políticas a mediano plazo. Pero se hizo una evaluación certera y real de la situación y acordamos tener políticas concretas y rápidas de contención a los trabajadores, que se pueden llevar adelante a través de políticas destinadas quizás desde el ministerio de trabajo. Mientras se va elaborando este proyecto que tendrá metas a mediano y largo plazo, y donde podamos ir complementando la capacidad del Parque Industrial, la capacidad de los trabajadores, la experiencia, y buscando la interrelación y la articulación, entre las empresas sociales como las cooperativas, pero también la vinculación con las Pymes”.