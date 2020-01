LA FUERZA TODAVÍA NO HA PERCIBIDO DOS CUOTAS DE LA CLÁUSULA GATILLO

Los efectivos policiales de Chubut dieron a conocer la difícil situación que atraviesan ante la demora en el pago de salarios por parte del gobierno provincial y el incumplimiento del pago de dos cláusulas gatillo.

Desde el Consejo de Bienestar Policial de Chubut se indicó que se realizó el pedido de una reunión urgente con la jefatura de policía y el Ministerio de Seguridad, y en caso de no percibir los haberes, podrían comenzar con algún tipo de medida, aunque descartaron la posibilidad de retener los servicios.

Cristian Montesino, representante del Consejo de Bienestar policial en Comodoro, explicó que se pidió la reunión con representantes del gobierno para este miércoles. “Queremos ser atendidos, se vienen tiempos muy difícil para todo el sector policial y queremos que nos atiendan el pedido”, dijo.

Incertidumbre

Asimismo, destacó que en caso de no tener respuestas y si bien prefieren manejarse con cautela “esperamos siempre el diálogo, queremos que el gobierno al igual que nosotros cuide la seguridad pública”, indicó.

Montesino también aclaró que si este miércoles no son recibidos, el jueves “tendrán noticias de lo que el sector va a hacer”, afirmó y no decantó el comienzo de medias de fuerza: “Debemos estar todos los empleados estatales juntos”, manifestó.

Por último, indicó que “queremos que nos respeten, porque se ataca siempre al que levanta la voz, y eso da impotencia, porque uno sale a defender y pareciera que lo atacan solamente porque se defiende a los que menos tienen”, apuntó.

Evalúan medidas

En base a la demora en el pago de sueldos y el incumplimiento de cláusulas gatillo por parte del Gobierno provincial, Juan García, integrante del Consejo de Bienestar Policial de Chubut, explicó que confían en cobrar los sueldos este fin de semana: “Se calcula que se va a pagar el 18 de enero, según lo que dijo el gobernador”. Pero, a su vez, mencionó que “si no es así podría haber algún tipo de medida, pero no retención de servicios”.

Vale destacar que el 90 por ciento de la policía cobra en el primer rango. Además de los sueldos adeudados, los policías de la provincia todavía no han percibido dos cuotas de la cláusula gatillo.

En cuanto al desfasaje que se produce entre aumento de haberes y la pérdida de valor de la moneda local, el integrante del Consejo de Bienestar Policial subrayó que “si bien el incremento en los salarios en los últimos dos años fue muy bueno, no obstante, llevamos un atraso muy grande con respecto a la inflación del país”.