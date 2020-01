PERRONE CRUZÓ A CÁCERES POR SUS CRÍTICAS AL EJECUTIVO

Ezequiel Perrone, concejal de la localidad de Trelew, dijo que las expresiones realizadas por su par legislativo Rubén Cáceres acerca de que “peligran” las obras públicas para la ciudad este año, tienen intencionalidad política y generan desconfianza y malestar en sectores de la sociedad.

Perrone explicó además que “el presupuesto es el resultado de un trabajo y un análisis económico, financiero, político y social y una proyección de ingresos, que no sólo tienen al estado nacional y provincial dentro de las estimaciones sino al propio estado municipal que genera recaudación propia”.

“Cáceres parece olvidarse de las licitaciones de asfalto que también se realizan con fondos propios y que hace algunos días nada más se realizó una”, subrayó el concejal. Y agregó “creo que algunas de las declaraciones que hizo el concejal radical dejan de lado esa “visión constructiva” de la que lo he escuchado hablar en varias ocasiones”.

Perrone dijo que la gestión que lleva adelante el intendente Adrián Maderna tiene objetivos claros y un presupuesto basado en la planificación. Por último hizo mención a que “Cáceres viene de apoyar al pasado gobierno nacional que en cuatro años no ayudó en nada a la ciudad y, sin embargo, con gestión y trabajo se pudieron realizar obras públicas importantísimas como el natatorio municipal, las plazas, entre otras, y que el panorama tan dificultoso que dejó la anterior gestión nacional no se corrige de la noche a la mañana”.