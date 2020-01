Los gerentes ejecutivos de Vialidad Nacional pasaron de ser 49 en 2015 a 134 en 2019: el sueldo que se llevaron fue de $230 mil cada uno más menos. Y encima no hubo más obras. De 2.800 kilómetros prometidos de autopistas se hicieron 365, y de 4 mil kilómetros de rutas no se construyó ni un sólo kilómetro nuevo, sólo se repavimentó partes. El colmo es que algunos encima reclaman indemnización y otros se fueron dejando cerradas sus oficinas, no entregaron ni los autos, ni las computadoras, ni los celulares del Estado.