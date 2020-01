“RECUPERAMOS UN ESPACIO PERDIDO”, DESTACÓ EL VETERANO DE GUERRA

En un Teatro del Muelle colmado tuvo lugar el nombramiento del actual titular del Centro de Veteranos de Malvinas de Puerto Madryn, Daniel Belmar, como director de Veteranos de Malvinas, una repartición municipal que había sido creada por Ordenanza años atrás, y que al momento no se encontraba en pleno funcionamiento.

Participaron del acto el intendente Gustavo Sastre, el secretario de Gobierno, Martín Ebene, las familias de los veteranos y ex combatientes con asiento en la ciudad del Golfo, concejales y autoridades locales.

Ad honorem

La Ordenanza 7.943, promulgada en 2011, creaba la Dirección Municipal de Veteranos de Guerra, que depende del área de Gobierno y funciona en instalaciones del Centro de Veteranos de Guerra, el cual hasta entonces se desempeñaba como un ente fuera de la órbita municipal; asimismo, la normativa establece que según la Carta Orgánica Municipal, se debe honrar el acuerdo de la Gesta de Malvinas a los ex soldados y caídos en combate “que ofrendaron su vida por nuestra Patria”, según el documento.

Antes de presentar al flamante titular del área, desde la Municipalidad destacaron que los veteranos “han encabezado y desarrollado amplias acciones de difusión y concientización sobre la guerra de Malvinas en ámbitos escolares y comunitarios” y que “por medio de la Resolución 53, visto que en el Centro de Veteranos de Guerra han asumido las nuevas autoridades, resultado de las elecciones celebradas en 2019 y que su actual presidente, el veterano de guerra Daniel Belmar, reúne los requisitos establecidos para ocupar el cargo, el mismo se desempeñará en la modalidad ad honorem”.

“Recuperamos un espacio perdido”

Luego de recibir por parte del Intendente la Resolución que confirmó su designación, Belmar agradeció “a los presentes, a la familia, a los veteranos de guerra, la generación Hijos y las autoridades que están aquí, entre ellas el intendente de nuestra ciudad” y celebró el “haber logrado afianzar y recuperar un espacio que durante mucho tiempo estuvo fuera de la órbita del Centro por motivos de público conocimiento; pero la razón y el tiempo nos dieron la posibilidad de continuar trabajando, y hoy recuperamos un espacio que se había perdido”.

Asimismo, el Director remarcó que “todo el espacio lo utilizaremos para lograr el trabajo conjunto con las instituciones, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo” y concluyó que “próximamente, seguiremos avanzando en todas las cuestiones que tienen que ver, a diario, con nuestro trabajo y los proyectos que pensamos desarrollar a futuro”.

Referentes activos

Seguidamente, el intendente Gustavo Sastre hizo uso de la palabra y expresó que “es un momento muy lindo, recuerdo que, cuando Daniel todavía no estaba en ninguna función, manteníamos esas charlas y buscábamos junto a otros compañeros del Centro, regularizarlo” y mencionó que “hoy me toca poner al nuevo director en funciones, y quiero agradecer enormemente a los referentes que tenemos en la sociedad, a los que todavía hay gente a la que le cuesta cuidarlos como los tenemos que cuidar”.

En esta línea, el Jefe Municipal sostuvo que “personalmente, ustedes (por los veteranos de Malvinas) son una referencia muy importante, por eso siempre queremos mantener vivo y cuidar ese lugar, ya que cada vez que uno pasa por allí, se le vienen a la mente tantas imágenes y recuerdos de cuando éramos pequeños; el recuerdo de ustedes, que dieron todo y hasta la vida por defendernos”.

“Son un gran respaldo”

Además, Sastre reconoció que “es un hecho muy importante, con una carga emotiva como pocos, y me alegra que a partir de hoy empiecen a ser parte de la gestión en Puerto Madryn, lo que significa muchísimo; me enorgullece tenerlos inmersos dentro de la función pública, donde trabajamos permanentemente con la vocación hacia el otro, pero más aún con la que tienen ustedes, que no la tienen todos”.

Sobre esto último, puso en relieve el hecho de que el nuevo Director haya decidido desempeñarse ad honorem, donando el salario mensual al Centro de Veteranos, “algo para destacar y que habla muy bien de su persona”.

Finalmente, el Intendente expresó que “me gusta apreciar mucho los espacios públicos, y ver la obra magnífica que se ha hecho en ese sector, sobre el cual Ricardo tanto pidió trabajar, nos lleva a cuidarlo enormemente”, concluyendo con una frase contundente: “Vienen épocas que no son fáciles, pero qué les voy a explicar a ustedes de batallas, lo saben mejor que nadie y, para mí, son un respaldo importantísimo”.