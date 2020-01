TRAS LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CESIÓN DE TIERRAS DE LA ARMADA

La iniciativa de la senadora nacional por Chubut, Nancy González, de reunirse con un grupo de concejales que responden a un sector del justicialismo dentro del bloque Frente Patriótico, fue duramente criticada por el edil Dardo Petroli, quien calificó el encuentro como “una reunión partidaria” y recordó que, desde el Municipio, ya habían iniciado gestiones para la cesión de los terrenos que la Armada Argentina posee en Puerto Madryn.

Al mismo tiempo, calificó lo ocurrido como una postal de la “vieja política” y pidió “sumar” gestiones a la ciudad, advirtiendo que “se legisla para todos y no para tres o cuatro concejales”.

Las críticas, vertidas a través de redes sociales luego de que la propia senadora promocionara la reunión mantenida en el Concejo Deliberante, se sumaron a las de la concejala Eugenia Alianiello, también del oficialismo, hiciera notar la ausencia de algunos concejales del Frente Patriótico durante la presentación del Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre, enmarcado en el Plan Nacional que impulsa el presidente Alberto Fernández.

En esa ocasión, Alianiello había advertido que, en lugar de participar del evento que convocó a más de setenta instituciones y actores de la sociedad madrynense, los ediles en cuestión hubieran escogido la localidad de Comodoro Rivadavia para reunirse con una funcionaria de segundo rango del Gobierno Nacional, planteando que “parecería que legislan para otra ciudad”.

“Uno legisla para todos”

El cruce tuvo lugar luego de que la senadora González relatara, a través de su cuenta de Twitter, que “nos reunimos en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn con Mónica Saso, los concejales del Frente de Todos Sandra Mancilla, Juan Duarte, Nadia Garay y Alejandra Concina para charlar acerca del Proyecto de Ley de transferencia de tierras de la Armada al Municipio de Madryn”.

Rápido de reflejos, Petroli sugirió que “hubiera sido mejor convocar a todo el Concejo y no realizar una reunión partidaria”, agregando que “también Gustavo Sastre tendría que ser parte de la reunión; uno legisla para todos y no para tres o cuatro miembros de un cuerpo legislativo; la Municipalidad de Puerto Madryn tiene iniciadas gestiones por esos terrenos”.

Seguidamente, el concejal y ex secretario de Gobierno durante parte de la intendencia de Ricardo Sastre recordó que, desde la gestión de este último “se han dado tales tratativas” y llamó a que “dejemos de tener estas actitudes segregacionales, propias de la vieja política, y sumemos por Madryn”.

“No me convocaron”

La senadora no tardó en responder y argumentó, dirigiéndose a los ediles Petroli, Andrea Moyano y Marcelo Vaccaro, del oficialismo, que “fui al Concejo porque me invitó el bloque de concejales del Frente Patriótico, sin ningún problema puedo ir nuevamente a hablar sobre este tema con ustedes si me convocan, o si están disponibles a la hora que ustedes decidan puedo concurrir al Concejo y dialogar sobre este proyecto”.

Asimismo, remarcó que “también les cuento que los primeros días de diciembre envié una nota a la Municipalidad de Puerto Madryn con el dictamen del proyecto emitido por el Senado de la Nación, solicitando una reunión para tratar este tema, lamentablemente todavía no me han respondido pero apenas lo hagan iré con gusto; saben que me pueden convocar y que ahí estaré para tratar de aportar soluciones para nuestra ciudad”.

Guerra de “tuits” entre militantes

Las diferencias “de forma” entre el concejal y la senadora, momentos después, comenzaron a tomar otra dimensión y la inmersión de la “tropa propia” hizo lo suyo; hubo quienes le expresaron a González que “somos pocos y nos conocemos mucho, no te interesa gestionar para la ciudad, sólo querés preparar el terreno para cuando se te termine la beca en Senadores”, mientras que otro señaló que “la senadora ‘articula’ sonándose los dedos, porque ponerle ese mote a una mesa de cuatro concejales de un mismo espacio, medio como que da mucha palabra para tan poca gente”.

También, algunos recriminaron la ausencia de ediles durante el encuentro mantenido en la UTN donde se presentó el Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre: “¿Ustedes son del Frente de Todos y no participan de Argentina sin Hambre (sic) y no traen nada para los madrynenses?”, se preguntó.

También, hubo quienes defendieron la gestión de la senadora y celebraron: “Siempre donde debe estar y con total responsabilidad. Se camina todo el territorio provincial y está alerta a dar respuestas y tramitar soluciones”.