FÚTBOL UNA PROMESA

Una joven promesa del fútbol nacido y criado en Trelew que apunta alto: se trata de Darío Roa, de 17 años.

El jovencito, comenzó a jugar al fútbol a los tres años y hoy en día se desempeña en el Club San Lorenzo de Buenos Aires, con grandes aspiraciones.

Desde “La Academia” Al “Cuervo”

En su paso por su ciudad, en un breve receso de su exigente entrenamiento, el joven Darío Roa visitó los estudios de @TWRadioCiudad (87.9 MHz) para contar cómo transita su vida en Buenos Aires, combinando el deporte con los estudios.

Comenzó a jugar al fútbol luego de que su padre lo llevó –cuando tenía 3 años- al Club Racing de Trelew y así comenzó su pasión por este deporte, aprendiendo con el paso de los años a tener mayor dominio de la pelota. Con el paso del tiempo logró llegar a primera en el Club Racing que lo vio crecer, llegando a debutar en el Federal B a sus 13 años. Actualmente se desempeña en San Lorenzo, donde juega de delantero, con el número 9.

«En una oportunidad vino un señor de Buenos Aires que me quiso llevar a San Lorenzo a hacer una prueba, así se me dio la chance de quedar y al siguiente año ya empecé a entrenar en ese club», recordó Darío, que en julio cumplirá los 18 años.

El joven comentó que en el primer partido al que asistieron los cazatalentos, por los nervios jugó mal, aunque ya al segundo partido rindió como era esperado. Arrancará a entrenar el próximo martes en pretemporada, en las inferiores.

«Cuando vengo a la ciudad voy al gimnasio por la mañana y luego voy a un nutricionista para que me ayude a mantenerme», añadiendo que por el momento se mantiene en forma asistiendo regularmente al Centro de Entrenamiento y Desarrollo Deportivo de Trelew (CEYDDET). En cuanto a los entrenamientos, mencionó que «comienzan a las 8 hasta las 11 aproximadamente» y luego va a la escuela, donde cursa su último año en una escuela frente al estadio y admitió que tiene pensado «continuar la carrera de kinesiología» si le dan los tiempos para entrenar.

El joven deportista se tomó el tiempo para agradecer a «Adrián Maderna y Javier Córdoba», que le brindaron todo su apoyo, comentando que estuvo en contacto recientemente con el mandatario.

«El municipio se portó de 10 conmigo, me apoyaron y acompañaron bastante. Ahora me dan una beca y me proveen ropa y botines o zapatillas; están para lo que necesite», destacó.

Por último Darío señaló que tiene como objetivo «jugar de titular y poder subir a reserva a entrenar», sin olvidarse de «hacer bastantes goles».