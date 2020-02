LUCHA DE CARA AL NACIONAL

El luchador nacido en Corcovado David Almendra viajó el pasado domingo 12 a México junto a la delegación Argentina de Lucha al Campus de preparación para el Panamericano Juvenil.

Luego de su participación en el Campus Panamericano, el luchador chubutense visitó el ente deportivo antes de regresar a Corcovado.

Almendra: balance, objetivos y metas 2020

Almendra, quien se encontraba Corcovado en el momento de la citación, contó con el respaldo de Chubut Deportes para poder estar presente en el Campus de entrenamiento que se extendió hasta el pasado lunes 27.

Luego de unos días en el Cenard junto al seleccionado argentino, el miércoles retornó a la provincia y pasó por el ente deportivo para dialogar sobre la experiencia de México y hacer un repaso de su carrera.

CD: ¿Cómo fue la experiencia en el Campus de México?

DA: Fue duro comenzar el año en un Campus de tan buen nivel. México es uno de los principales países de América en la disciplina y me encontré con un gran nivel de luchadores. Fue bastante duro el entrenamiento y este año ya tuve un nuevo entrenador que es más exigente. Voy a continuar con la rutina planteada por el entrenador en Corcovado para poder llegar al Nacional que se realiza el 28 y 29 de marzo.

CD: ¿Cómo es un día de entrenamiento en Corcovado?

DA: Mí día a día con la disciplina es aplicar la misma rutina que llevo en los entrenamientos de Buenos Aires: Cada mañana salgo a correr en Corcovado y la tarde realizo el entrenamiento de Lucha junto a mi primo.

CD: Aquí en Chubut Deportes te conocemos desde que comenzaste con Lucha, ¿podés contarnos brevemente tus comienzos en la disciplina?

DA: Empecé con la Lucha en 2013, al principio fue difícil porque mi familia no me dejaba hacer ese deporte, pero una vez que participé en mi primer provincial y conseguí el segundo lugar, mi familia me empezó a apoyar. Pasa que antes de la Lucha, yo practicaba Doma. Mi familia está en la disciplina y trabaja con los caballos. A mí, me gusta todavía y en ese momento no quería dejarlo todavía, pero vi que tenía muchas oportunidades de hacer una carrera deportiva con la Lucha.

CD: Almendra no estaba errado en su pronóstico. Junto a Chubut Deportes, David viajó a su primera instancia nacional de los Juegos Evita después de ganar el Provincial en el 2014. Ese año no sólo gana la medalla de oro en Mar del Plata, sino que repite la hazaña en 2015. Su destino estaba en representar a la selección Argentina.

DA: En el 2015 participé en mi primer torneo Internacional. Viajé a un Sudamericano en Perú junto a la selección Argentina de Lucha, ahí comenzó mi carrera representando al país. A partir de ahí David tuvo nuevas oportunidades (Sudamericanos, Panamericanos y formar parte del Proyecto Buenos Aires 2018 del ENARD) para llegar a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 (YOG 2018) y conseguir la medalla de plata.

CD: Sin duda, los Juegos de Buenos Aires 2018 son el logro deportivo más grande que tuviste hasta ahora. ¿Cómo fue vivir esa experiencia de un Juego Olímpico?

DA: Fue algo lindo los YOG 2018, quería llegar a esos Juegos y mi familia me apoyó totalmente para llegar a competir. Fueron años en que sólo pensaba en la Lucha y con la ayuda de todas las personas que me acompañaron esos años, pude conseguir lo que me había propuesto.

El objetivo principal de este 2020 para David será su participación en los Juegos Panamericanos a mitad de año. Pero previamente, Almendra representará a la provincia del Chubut en el Torneo Argentino a partir del próximo 28 de marzo.