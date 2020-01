EL INTENDENTE ENCABEZÓ LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó la presentación del programa nacional Argentina contra el Hambre, donde confirmó la creación del Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre y llamó a los presentes a bregar “por la ciudad y la sociedad que queremos en el futuro”.

Asimismo, el Jefe Municipal expuso la dura realidad que atraviesan muchas familias del Golfo y subrayó que “hay que entender, que si había cualquier tipo de diferencia, es hasta acá. De ahora en adelante, es todos juntos”, recalcando que “desde nuestra ciudad demostramos que siempre hay algo mejor por venir; no tengo ningún tipo de duda de que todos los que aceptaron esta convocatoria, es porque están dispuestos a llevar adelante una política para llegar con la cobertura necesaria a los más necesitados”.

El encuentro reunió en las instalaciones de la UTN FRCh, a representantes de más de setenta entidades de carácter gremial, público y privado, además de profesionales independientes y referentes de medios de comunicación.

Todos presentes

Sastre agradeció “enormemente a todo el arco sociopolítico que se hizo presente” y planteó que “como representante de todos los madrynenses, esto me infla el pecho y me redobla el compromiso, me da muchísimas más ganas de salir a trabajar por un Puerto Madryn mucho mejor”.

Asimismo, valoró el hecho de “ver tantas caras conocidas que tienen compromisos en tantos estamentos de la sociedad y que vengan a ser partícipes de esta decisión política que he tomado, de crear el Consejo Municipal de Lucha contra el Hambre, siguiendo los lineamientos de nuestro presidente, Alberto Fernández”.

El efecto de la crisis

En la misma línea, el dirigente sostuvo que “esto no es ni más ni menos que demostrar el corazón que tenemos los madrynenses”, al tiempo que recordó que “cada vez que se ha necesitado a una entidad para algún bien en beneficio de un sector, en Madryn han respondido, y hoy no es la excepción”.

También, remarcó que “escuchando y analizando a cada uno, ello no hace ni más ni menos de nutrirnos de lo que queremos llevar adelante; hoy, lamentablemente, nos toca vivir una situación que es la menos deseada para los argentinos; vivir en esta crisis económica donde tantos la están pasando muy mal y donde, quienes tenemos obligaciones y cumplimos funciones públicas, debemos trabajar atacando no solamente el hambre de hoy, sino aplicando las políticas para que definitivamente empecemos a erradicarla”.

Atendiendo la necesidad inmediata

Por otra parte, el Jefe Comunal manifestó que “yo tengo la posibilidad, primeramente por la función que me toca cumplir y, segundo, porque me gusta y lo vengo haciendo hace muchísimos años, de recorrer prácticamente cada rincón de mi ciudad, y la verdad es que más de una noche, cuando me tocó volver a mi casa, me costaba mucho poder cerrar los ojos viendo la necesidad de una familia en Puerto Madryn”.

“Esto”, continuó, “es el comienzo de algo muy importante; que todos estemos juntos aquí para empezar a trabajar, a dar una mano a todos aquellos que más lo necesitan, y creo que demostramos desde nuestra ciudad que siempre hay algo mejor por venir; no tengo ningún tipo de duda de que todos los que aceptaron esta convocatoria, es porque están dispuestos a llevar adelante una política para llegar con la cobertura necesaria a los más necesitados”.

Eje en la alimentación

A su vez, Sastre recalcó que “quizás la frase es muy dura cuando hablamos de ‘trabajar en la lucha contra el hambre’; pero a veces el hambre no es solamente ‘no comer’, sino también es ‘mal comer’, y muchas veces en Madryn vemos casos que no son de desnutrición, ya que tal vez somos los que menos porcentaje tenemos” y agregó que “tenemos que trabajar con los distintos organismos municipales en la nutrición para poder formar a nuevos niños, adolescentes y la sociedad que todos queremos”.

“Sabemos que darle la posibilidad de una buena alimentación hace, también, a la buena formación de una persona; por eso vamos a trabajar fuertemente, e invito nuevamente a todos a que seamos parte y no nos separemos de esta convocatoria”.

A corazón abierto

El Intendente llamó a “unirnos más que nunca” y señaló que “seguramente, otros funcionarios se encargarán de los distintos lugares de la provincia y de la Nación; pero esto hoy es un puntapié para que los madrynenses podamos mostrar, en principio al resto de la provincia, que se puede, que todos tenemos ese corazón abierto para ayudar y trabajar, por sobre todas las cosas, por la gente que no la está pasando bien; vamos a invitar a todos los profesionales, al sector empresarial, a los sindicatos, a que sean parte definitivamente de esta solución que queremos llevar adelante”.

Pensar a futuro

Sobre esto último, adelantó que “seguiremos con las reuniones y las convocatorias en los próximos días, y por supuesto que escucharemos; acá hay un intendente y una viceintendenta que acompañan, y necesitamos de todos para que sean parte de esta solución que queremos para Puerto Madryn; no tengamos ningún tipo de duda de que todos juntos, sin banderías políticas ni intereses personales, y sí por el conjunto de la sociedad, vamos a salir adelante y, en no mucho tiempo, tener la ciudad que tanto queremos y amamos, la cual llevaremos lo más arriba posible”.