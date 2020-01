El vicegobernador Ricardo Sastre también eligió twitter para expresarse públicamente, en este caso porque un grupo de activistas antimineros se movilizaron hacia su domicilio. “Nueva marcha “antiminera” en mi casa. Por lo que soy como político, y por cómo me manejo, bajé y los atendí, los hice pasar para poder dialogar. Podemos coincidir en el reclamo, pero no comparto la forma, y una marcha en la vivienda donde están mis hijos, no es el camino”, sostuvo el Vicegobernador tras despedir a los manifestantes. Los mensajes de solidaridad no tardaron en llegar.