HAY RETENCIÓN DE SERVICIOS EN LOS MINISTERIOS DE AMBIENTE Y SALUD

Ante la grave situación económica y financiera que está atravesando la Provincia, en varios sectores de la Administración Pública se están comenzando a desarrollar medidas de fuerza. Ante el conocimiento de que recién el viernes se depositarán los sueldos correspondientes al primer rango de los empleados públicos, hay distintos gremios que están endureciendo sus medidas de fuerza.

Esta situación repercute directamente en el normal funcionamiento del Estado, ya que cuando realizan medidas de fuerza asociaciones sindicales como los judiciales o los legislativos hay poderes que dejan de funcionar con normalidad.

Asimismo, todavía no se han anunciado medidas de fuerza por parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) o de la Asociación de Provincial de Empleados Legislativos (APEL). No obstante, quienes sí habrían comenzado con retenciones de servicios en algunas dependencias son los trabajadores del Poder Ejecutivo.

Puntualmente, lo que estaría sucediendo en Rawson es que en algunos ministerios no se estarían recibiendo notas y documentaciones. Un ejemplo de esta situación es el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a cargo de Eduardo Arzani. En dicha dependencia no se estaría recibiendo ningún tipo de documentación.

En este contexto, también resulta importante destacar que sería inminente que este tipo de medidas se replique en los otros poderes del Estado. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre con el SiTraJuCh, recordando que los trabajadores del Poder Judicial acordaron en los últimos meses del año pasado con el Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ) una “tregua” para no desarrollar medidas de fuerza durante noviembre y diciembre de 2019. No obstante, ante los constantes incumplimientos del Gobierno Provincial, los empleados de dicho sector no descartan volver a desarrollar paros de actividades luego de la feria judicial, que culmina a fines de enero.

Los trabajadores del Poder Legislativo también se encuentran en su respectivo receso legislativo, y aún falta para que se retome la actividad en la Unicameral chubutense. En caso de que continúen los conflictos que existen actualmente en la Provincia, en este poder tampoco se descartaría la posibilidad de retomar con las medidas de fuerza que se implementaron durante buena parte del año pasado.