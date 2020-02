COMODORO RIVADAVIA – Con el inicio de los operativos de control en talleres mecánicos, la Policía halló vehículos que habían sido sustraídos, tanto en la ciudad petrolera como así también en Puerto Madryn. Los procedimientos, a cargo de grupos especiales, se replicarán en todas las localidades. Por su parte, el jefe de la Plana Mayor de la Policía, Miguel Gómez, explicó que “hay malhechores que dejan vehículos sustraídos o vehículos que usan para cometer ilícitos, escondidos o ‘fondeados’ en los talleres mecánicos, donde no se venía trabajando o no se venía chequeando”. Según agregó, los operativos se enmarcan dentro de las atribuciones que confiere a la Policía del Chubut la Ley provincial 815, que en su artículo décimo, inciso e, habilita a la fuerza a “inspeccionar con finalidad preventiva los vehículos en la vía pública, talleres, garajes públicos y locales de venta”. Además, sostuvo que “estamos haciendo control exhaustivo de los talleres y de otros tipos de comercios que habilitados debidamente tengan autopartes, repuestos o vehículos también dentro de su perímetro”, aunque no trascendió qué vehículos o autopartes fueron detectados en condiciones de irregularidad.