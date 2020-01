Detuvieron a dos sujetos con 300 dosis de cocaína listas para la venta “al menudeo”

Como si se tratara de una postal que da cuenta de lo extenso que puede llegar a ser el largo brazo del narcomenudeo, en una intervención de emergencia por parte de la Policía, efectivos que realizaban un operativo en la vía pública ingresaron a una vivienda donde dos sujetos se aprestaban a cometer un violento robo; uno de ellos portaba un arma blanca y el otro se encontraba forcejeando con el dueño de la casa.

Al momento de reducir a los dos individuos, constataron que uno de ellos portaba consigo una bolsa que arrojó un peso aproximado de 150 gramos, que estimaron en unas trescientas dosis de cocaína listas para ser comercializadas bajo la modalidad de “menudeo”, con un valor estimado de 300 mil pesos.

Robo con arma blanca

El hecho ocurrió sobre la tarde del pasado miércoles y los dos detenidos fueron imputados por el delito de “robo agravado por el uso de arma blanca”, perpetrado en una vivienda de la calle San Martín al 400, en las inmediaciones de una conocida librería y en plena zona céntrica.

Según precisaron desde la Policía, “se tomó conocimiento vía radial que dos individuos estaban barreteando una puerta; de inmediato, personal policial que se encontraba realizando un operativo de identificación de personas en cercanías al lugar, arribó al mismo y se encontró con la puerta dañada a la altura del picaporte; luego, los agentes escucharon ‘dame toda la plata’ y, al ingresar al domicilio, observaron a un sujeto de sexo masculino con un arma blanca, la que le fue quitada para luego reducirlo”.

Tenían un “pack” de drogas

Asimismo, “se constató que dos sujetos estaban forcejeando, entre ellos la victima ‘R. A.’, por lo que se procedió a detener al agresor; los autores fueron identificados como ‘D. M. P.’, de 38 años, y “E. G. C.’, de 23”, agregaron.

Seguidamente, al realizar el palpado preventivo descubrieron que, en uno de sus bolsillos, uno de los asaltantes “tenía un envoltorio del tamaño de un puño, de una sustancia que podría ser prohibida; personal de Policía Científica llevó a cabo el secuestro del arma blanca y, al sustraer dicha bolsa de nylon, la misma arrojó un peso de 146 gramos y dio positivo para clorhidrato de cocaína, equivalente a unas 300 dosis de venta al menudeo”, algo que encendió las alarmas respecto de la problemática del narcomenudeo, recientemente mencionada por el ministro de Seguridad, Federico Massoni, durante su paso por Puerto Madryn, donde ratificó las críticas hacia los jueces federales “que van tras los peces gordos” y que, según indicó, no suelen interesarse por dicho flagelo, que constituye uno de los circuitos más activos del tráfico de estupefacientes.

Según el valor promedio de dichas dosis, que oscila entre 800 y 1.500 pesos de acuerdo a precisiones de los investigadores, la droga incautada tendría un valor aproximado de

Uno tenía pedido de captura

Durante el procedimiento, la droga fue incautada y se pidió intervención al Juzgado Federal, que actuó a través del doctor Matías Massiotti.

Como si ello fuera poco, a través del sistema policial Sisen constataron que uno de los aprehendidos, “E. G. C.”, registraba “un pedido de captura vigente”, por lo que fue trasladado a un destacamento, en el cual permanece detenido junto a su cómplice, a la espera de la audiencia de control.

También, los agentes le incautaron al vehículo que ambos habían utilizado para movilizarse hasta la vivienda de la calle San Martín, donde intentaron cometer el robo; se trata de un Ford Escort que ahora permanece a disposición de la Justicia para ser requisado.

Massoni firmará convenio con la DEA

Un día antes, durante su paso por Puerto Madryn para encabezar la designación de los nuevos jefes de la Unidad Regional, el ministro de Seguridad Federico Massoni se había referido a la problemática del narcomenudeo y la intención de firmar un convenio con la DEA.

En este orden, planteó que “cuando agarramos a los que mayor cantidad de droga traen, donde hay escuchas y todo, no tienen droga encima, porque saben deshacerse, porque no la llevan encima y la tienen en otros lugares”, agregando que “no tenemos ‘bandas de narcotráfico’ acá, sino de narcomenudeo; ya no se proveen de grandes cantidades porque tienen temor a los secuestros; ahora traen cocaína en poca cantidad por miedo a que se la detecten o se la secuestren”.

En otro orden, Massoni expresó que “el combate de las grandes bandas narco nosotros no lo tenemos acá, por ahora; podemos llegar a tenerlo, y el que trae ahora yo lo considero dentro del narcomenudeo, por eso me enojo muchas veces, algunas en exceso, con los jueces federales cuando digo que no están realizando su trabajo, porque no les interesa el narcomenudeo, les interesa la ‘gran cantidad de droga abultada’, los narcotraficantes, que no los tenemos” y advirtió que “los tiempos de otros poderes yo no los puedo manejar, hay que preguntar al Poder Judicial qué es lo que está fallando o lo que no está funcionando”.