HUBO ALLANAMIENTOS EN TRELEW Y MADRYN. INCAUTARON BIJOUTERIE, DOS AUTOS Y CELULARES

Un total de ocho allanamientos, incluidos tres pedidos de detención y el secuestro de un automóvil y una camioneta, fueron el saldo de una serie de actuaciones ordenadas por la Justicia en las localidades de Trelew y Puerto Madryn, vinculadas al homicidio de Beryl Williams, una mujer de 86 años asesinada dentro de su vivienda el pasado lunes en un domicilio del ejido céntrico.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal María Eugenia Vottero y autorizadas por la jueza Stella Eizmendi.

“Entendemos que hay elementos para la detención de tres sospechosos de participar del crimen de la mujer. Y además solicitamos el secuestro de dos vehículos, que se habrían utilizado en la maniobra delictiva”, sostuvo el fiscal jefe Daniel Báez, detallando que “son cinco allanamientos en Trelew y dos en Puerto Madryn”.

Murió asfixiada

Williams, una reconocida vecina de Puerto Madryn, fue asesinada sobre la madrugada del pasado lunes. Delincuentes ingresaron al domicilio donde vivía, en la calle Albarracín al 400 de la zona céntrica de la ciudad, la ataron con precintos y la amordazaron, lo cual le provocó la muerte por asfixia.

Del lugar sustrajeron dinero y otros elementos. La situación fue descubierta por familiares al mediodía siguiente; el hecho fue calificado provisoriamente como “homicidio en ocasión de robo”.

En este sentido, Báez destacó “el trabajo en equipo que se realizó entre fiscales, Cuerpo Médico Forense, la Policía Científica y la División de Investigaciones” y adelantó que “los elementos recolectados, en esta etapa inicial de la investigación, nos permitieron solicitar la detención y allanamientos; la jueza Eizmendi entendió que se daban los requisitos y autorizó las medidas”.

Pedidos de detención

El Poder Judicial emitió la orden de detención sobre tres de los presuntos participantes del crimen, quienes serán imputados por homicidio en ocasión de robo. Dos de los sujetos tienen residencia en Trelew y un tercero en Puerto Madryn; asimismo, confirmaron desde la Fiscalía que todos cuentan con antecedentes delictivos. También, se pidió el secuestro de un vehículo y una camioneta, que habrían sido utilizados en el hecho.

Los procedimientos comenzaron a las 10 de la mañana del viernes en distintos puntos de las dos ciudades, y participaron de los mismos numerosos efectivos policiales de ambas jurisdicciones. La denominada audiencia de apertura de investigación y control de detención se realizará dentro de las 48 horas en los Tribunales de Madryn; allí, notificarán formalmente a los imputados de la investigación, que tendrá un plazo de seis meses.

Los allanamientos

Entre los allanamientos llevados a cabo y según información a la que tuvo acceso El Diario, en el caso de Trelew, uno de ellos fue en una vivienda de la calle Fitz Roy al 400, del barrio Tiro Federal, en su intersección con la calle Magallanes; en esta morada reside “J. S. G.”, quien resultó detenido por los efectivos durante el procedimiento.

Los otros procedimientos se llevaron a cabo en Cipolletti 605; Nicaragua 1582; Ceferino Namuncurá y Ramón y Cajal; Ecuador 1316 y Av. La Plata 998, precisaron fuentes policiales.

En el caso de los allanamientos en Puerto Madryn, uno se realizó en un domicilio de la avenida Juan Muzzio al 1.200 allí, detuvieron a “M. A. C.”.

Otra requisa fue realizada en el barrio Pujol II, precisamente en un lote de la calle Río Mayo, donde vive la suegra de “M. A. C.”, identificada como “K. M.”.

Secuestraron “elementos de interés”

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, precisó que los allanamientos finalmente totalizaron once, “cuatro en la ciudad de Puerto Madryn, encabezados por el fiscal Daniel Báez, y el resto en la ciudad de Trelew, en distintos domicilios”.

Además, indicó que “se han secuestrado elementos de interés y vehículos” y remarcó que “son tres detenidos altamente conocidos dentro del ámbito delictual, tanto en Trelew como en Madryn, porque una de las personas es oriunda de esta última”, añadiendo que “no descartamos que existan mayores detenciones, una vez que tengamos más elementos y que se puedan analizar, y que esta causa siga abultándose”.

En cuanto al esclarecimiento del hecho, Massoni fue más cauteloso, aunque destacó que “se ha realizado un trabajo de investigación por parte de la DPI de Puerto Madryn que es extraordinario; no han dormido desde el momento en que se produjo el hecho, han revisado exactamente todas las cámaras y buscado todos los elementos como para que nosotros lleguemos a este nivel, con órdenes de detención; cuando un fiscal solicita la orden, ya está posicionado de que hay elementos que son contundentes, y cuando un juez la da, quiere decir que esos elementos lo han llevado a la convicción de que es así”.

Entre los elementos incautados se destaca bijouterie varia, celulares y dos rodados.

Resaltan trabajo de la DPI

Las cámaras de seguridad fueron importantes para determinar la presunta autoría, aunque “entre otros elementos”, consignó el Ministro, agregando que “cuando realmente esto termine, culminemos con la causa y que estas personas deban rendir cuentas frente al juez por este hecho completamente desagradable que han llevado a cabo, realmente ahí podremos dar más detalles de cómo fue la investigación” y que “debo resaltar la labor de la Brigada (de Investigaciones) sobremanera, porque no han descansado; en forma permanente me fueron informando de cuáles eran los trabajos que llevaban adelante”.

Los allanamientos fueron “en los barrios Tiro Federal, Primera Junta y otros; tenemos elementos que le permitirán a la Fiscalía hacer un avance contundente en cuanto a la imputación delictual”.

“Trabajamos sin dormir”

En diálogo con los medios, Báez evitó dar demasiados detalles para preservar la investigación y fundamentó que “se trabajó intensamente y prácticamente sin dormir por parte de la Brigada de Investigaciones de Trelew, la de acá (por Puerto Madryn), la Fiscalía, personal de la Unidad Regional, y se hizo un trabajo minucioso”, agregando que “en horas de la noche del jueves se presentó un pedido de allanamientos y detenciones, cinco en Trelew y dos acá, tres pedidos de detención otorgados a la madrugada del viernes por parte de la jueza, que tampoco durmió; pero así es el trabajo nuestro y puedo adelantar que estamos encaminados en el esclarecimiento del hecho”.

Tres detenciones en Trelew

Consultado sobre si existen pruebas que conecten directamente a los aprehendidos con el homicidio, el fiscal respondió que “nuestro trabajo es poner a valoración de la jueza los elementos que hay, y la jueza puede estar de acuerdo o no”, lo que avalaría los fundamentos para concretar las detenciones.

Asimismo, el funcionario judicial expuso que “los tres fueron detenidos en la ciudad de Trelew, más allá de que una persona es de acá” y confirmó que las tres tienen antecedentes “por hechos delictivos”, además de que “actuaron de manera conjunta y coordinada”.

Habrían hecho inteligencia previa

Sobre la modalidad del homicidio, de la cual no hubo casos similares en los últimos años, Báez reconoció que “no es algo común de ver, me sorprende” y planteó que “es materia de investigación por qué se actuó en horas de la noche, tarde, después de que se retirara la hija que la iba a ver, y hay varios elementos que nos dan la presunción de que han actuado sobre seguro”, descartando que se hubiera tratado de un robo de los denominados “al voleo”.

También, precisó el fiscal jefe que se incautaron varios vehículos y confirmó que no hubo resistencia al momento de las tres detenciones.