SE ENCONTRABA PRÓFUGO Y LO CAPTURARON CUANDO INTENTABA HUIR

El homicidio de Beryl Williams, ocurrido el pasado 30 de diciembre, sumó un cuarto detenido; se trata de un individuo de apellido Ramírez, cuyo nombre completo es resguardado por las autoridades para proteger la investigación, que podría arrojar más detenciones en los próximos días.

El sujeto fue localizado en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, y tras advertir que había sido identificado por las fuerzas policiales locales, intentó huir nuevamente, pero finalmente fue capturado, en un trabajo conjunto entre la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn y la Brigada de Investigaciones de la ciudad puntana.

También, incautaron el vehículo en el que se movilizaba, un Volkswagen Bora color blanco, el cual será requisado; el pedido de captura había sido librado por la jueza penal Patricia Reyes, y la detención del último sujeto deja entrever una hipótesis que hasta entonces se manejaba y ahora se confirmó, que es la intervención de más de un vehículo y de más de tres personas en el atraco que culminó con el asesinato de la reconocida vecina de 86 años, en su domicilio de la calle Albarracín, en la víspera del Año Nuevo.

El detenido, con residencia en la localidad de Trelew, ya había sido demorado anteriormente pero, según indicó el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, “no se contaba con la información necesaria” para detenerlo; una vez capturado, el mismo manifestó que el auto incautado, que “tenía fondeado”, lo había adquirido “hace unos pocos días”, algo que llamó la atención de los investigadores ya que, al momento de demorarlo días después del crimen, constataron que se movilizaba en el mismo rodado, disimulado dentro de la vivienda “para que pasara desapercibido”.

Quiso huir por los techos

Desde la Policía indicaron que la detención se produjo en un operativo conjunto entre las divisiones de Investigación Policial de Puerto Madryn y Villa Mercedes, en horas de la madrugada del viernes, y que el prófugo capturado es de apellido Ramírez.

“Tenía pedido de captura en el marco de la causa ‘Ministerio Público Fiscal s/investigación homicidio en ocasión de robo Puerto Madryn, año 2019, Caso 69.871”, que actualmente lleva adelante la fiscal María Eugenia Vottero.

Asimismo, indicaron que el procedimiento “se llevó a cabo producto de intensas pesquisas en diferentes domicilios de la ciudad de Villa Mercedes, donde podría hallarse oculto el individuo” y que, sobre las primeras horas del viernes, “autoridades policiales de la División policial de San Luis lo individualizaron y, al percatarse de ello, se dio a la fuga” nuevamente.

Podría haber más detenidos

Esto último dio lugar a una intensa persecución que culminó, minutos después, “con la detención de Ramírez al intentar huir por los techos”, a la vez que “se secuestró el Volkswagen Bora color blanco en el que se movilizaba, también vinculado al ilícito que se investiga, en las inmediaciones de un domicilio de la calle San Luis al 700” de la ciudad puntana.

Además, precisaron que el pedido de captura había sido ordenado por la jueza penal Patricia Reyes, y según información a la que pudo acceder El Diario, no se descarta que puedan surgir más detenidos en el marco de la investigación.

Confirman hipótesis

La aprehensión de un cuarto sujeto terminó por confirmar la hipótesis de que, en principio, no habrían sido solamente tres personas las que participaron en la entradera que trágicamente culminó con la muerte de la vecina, que había sido golpeada, maniatada y a la que le habían colocado una mordaza, que determinó su muerte por “asfixia”.

Hasta el momento, Manuel Adrián Colón y Rodrigo y Leandro Ramón, de 36, 24 y 22 años respectivamente, permanecían detenidos y sindicados como autores del atraco en el domicilio de la calle Albarracín al 400, ocurrido el pasado 30 de diciembre.

No obstante, desde un principio se presumía que más personas podrían haber participado del hecho, e incluso que más de un vehículo habría estado involucrado, lo que terminó por confirmarse con la detención del cuarto integrante de la banda.

Partícipe necesario

La audiencia de control se realizaría una vez que el cuarto sujeto sea trasladado a Puerto Madryn, y hasta el momento se desconoce si el mismo será imputado por “homicidio agravado” al igual que los restantes presuntos cómplices, delito que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallados culpables durante un eventual juicio.

No obstante, resta determinar la participación del individuo en el hecho que le costó la vida a la mujer de 86 años, información que ya estaría en poder de la Fiscalía y que, en definitiva, determinó que fuera librado el pedido de captura por parte de la jueza Reyes, finalmente concretado a 1.200 kilómetros de distancia de la ciudad del Golfo.

Estuvo en la escena del crimen

El ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni, dialogó con la prensa y comentó que “fue un hecho que ha indignado a la sociedad, no sólo de Puerto Madryn sino la provincia de Chubut” y relató que la captura se dio “después de un trabajo profuso que realizó la Brigada de Investigaciones de Madryn, con un acompañamiento que debo destacar por parte del fiscal jefe de dicha ciudad, Daniel Báez, que se ha parado de forma constante y dirigido la investigación; fue un verdadero trabajo con un esfuerzo de hasta no dormir que ha realizado la División Investigaciones”.

Asimismo, destacó que la información recabada permitió la aprehensión del cuarto sujeto, “del cual surgía de las pesquisas que se habían realizado, había estado en la escena del crimen”.

Ya lo habían demorado

Esto último fue calificado como “una paradoja” por el ministro, quien explicó que “este automóvil en realidad se sospechaba que había estado (en el lugar del hecho), en un determinado momento se lo demoró en la ciudad de Trelew, junto con su ocupante; como todavía no se tenían los elementos necesarios, se lo tuvo que dejar en libertad, y ya con posterioridad, cuando se reunió la información requerida, la jueza interviniente ordenó la detención de esta persona y el secuestro del auto, pero cuando lo fueron a buscar ya se había ido de la provincia”.

Consecuentemente, “la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, en un trabajo con una perseverancia y tenacidad envidiables, localizó que el individuo estaba en la provincia de San Luis, pidió la colaboración de la policía de esa provincia, que actuó con premura, y se hizo la identificación del lugar en el que podría encontrarse esta persona”, describió.

Tenía el auto “fondeado”

Acto seguido, “se hizo un seguimiento, se dejó personal como para que, cuando esta persona se presentara, se pudiera llevar adelante el pedido de captura que se había emitido y el posterior secuestro del automóvil”, consignó, sumando a ello que los uniformados, “al percatarse de que estaba esta persona (en el domicilio) procedió a generar la detención, éste se dio a la fuga por los techos de la vivienda, y pudieron aprehenderlo luego de una detención”.

Inclusive, el funcionario destacó que “no sólo lo detuvieron, sino que constataron que, como se dice en la jerga, tenía ‘fondeado’ el vehículo, tapado como para que pasara inadvertido; pero el mismo fue recuperado, conjuntamente con elementos que son de interés para la causa”.

“Nadie debe quedar afuera”

Por su parte, “el fiscal Báez se ha comunicado el mismo día, pidiéndonos que se activen todos los mecanismos para que la semana que viene podamos extraditar a esta persona de la provincia de San Luis y traerla para acá, para que sea interpuesta ante la Justicia de la provincia de Chubut por este horrible delito que ha llevado adelante, al igual que traer el vehículo para que se le realicen las pericias necesarias”, adelantó Massoni.

Consultado sobre la posibilidad de que haya más personas detenidas en los próximos días, deslizó que “la verdad, no se descarta que hayan más detenidos, la Brigada está intensamente trabajando en esta cuestión, la Fiscalía está intensamente abocada a la dirección de la investigación, porque no podemos permitirnos pensar que hay alguien que ha quedado afuera de esta comisión delictual tan horrenda”.

“Que paguen ante la sociedad”

Sobre la residencia del sujeto capturado esta semana, el ministro de Seguridad sostuvo que “es una persona de la zona (por Trelew), nosotros lo sabemos porque fue demorado en determinado momento, se le han pedido todos los antecedentes, los cuales no tenía; lo que dijo es que este vehículo lo había adquirido hace pocos días, lo cual nos llamó mucho la atención” y, en relación a la protección de la identidad del individuo, planteó que no se difundiría todavía, aduciendo que “no quiero entorpecer la investigación; es sabido que hasta los peores delincuentes gozan del principio constitucional de inocencia, y la verdad es que no quiero cometer ningún error porque no quiero que estos que presuntamente cometieron este hecho, puedan llegar a sostenerse en algo que yo diga para pedir la nulidad; quiero que paguen lo que tienen que pagar ante la sociedad chubutense”.

“Tiene participación en el hecho”, confirmó, concluyendo que “el resto lo determinarán las pericias que llevará adelante la Fiscalía, cuando eleve la causa a juicio”.