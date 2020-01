LA VÍCTIMA FATAL FUE SEGUNDO LLANQUITRU EL DOMINGO A LA MADRUGADA

En la ciudad de Esquel, finalmente quedó detenido, con prisión preventiva de veinte días, Mauro Eldahuk, acusado de homicidio culposo al atropellar, con un Ford Mondeo, a Segundo Llanquitru, quien falleció a consecuencia de las lesiones recibidas, el domingo a la madrugada. Eldahuk se dio a la fuga y pudo ser aprehendido con posterioridad cuando chocó contra un árbol.

El fiscal Oscar Oro expuso que el imputado fue aprehendido pasadas las 3 de la madrugada del domingo, saliendo del lago Epuyén. En el lugar había gran cantidad de personal policial debido a que se desarrollaba la Fiesta del Artesano, lo que facilitó la pronta detención luego de que se produjera el hecho que desencadenó el deceso de Llanquitrú y que el imputado impactara contra un árbol luego de perder el control de su rodado.

Los hechos

Según la acusación, Eldahuk conducía un Ford Mondeo por la avenida los Retamos en dirección oeste a este, “haciéndolo de forma imprudente, negligente y antirreglamentaria”; allí atropelló a Segundo Llanquetrú, quién a consecuencia de las lesiones recibidas perdió la vida en el lugar. El imputado no detuvo la marcha del rodado que conducía y se dio a la fuga del lugar del siniestro. Una vez detenido, se pudo constatar que registraba 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor, por darse a la fuga del lugar del siniestro y hallarse bajo los efectos de un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre.

Culpa de la víctima

A su turno, el defensor Horacio Hernández adelantó que este accidente se produjo por un accionar irresponsable de quien fuera la víctima, indicando que se cruzó inesperadamente en la ruta, que el imputado no lo vio y que tampoco se enteró de lo ocurrido ya que venía otro vehículo. Sosteniendo que su defendido no tuvo responsabilidad en el accidente.

Por su parte, el fiscal Oro indicó que se está realizando la autopsia, y que otro vehículo que circulaba en sentido contrario también está secuestrado y sus ocupantes identificados. El fiscal pidió una medida de coerción fundamentando que el imputado tuvo oportunidad de detener la marcha de su vehículo luego del hecho, sin embargo se dio a la fuga a alta velocidad, chocando con posterioridad contra los árboles. Oro requirió a Criminalística la realización de una planimetría y la determinación de la dinámica del suceso. También serán entrevistados los testigos para establecer cuál de los dos vehículos fue el que embistió en primer término a Llanquitrú. Para evitar el entorpecimiento de la investigación, requirió la imposición de 20 días de arresto domiciliario.

Por su parte, el defensor sostuvo que el peligro de fuga está descartado ya que su defendido siempre se sometió a proceso. Planteó que se le podría imponer una restricción de ingreso a Epuyén, indicando además que por el trabajo que realiza, lo afectaría económicamente no poder salir de su casa.

Finalmente, el juez Jorge Criado sostuvo que hay peligro de fuga evidenciado en relación a su conducta luego del hecho. Resaltó que es importante evitar que entorpezca la investigación en relación a los testigos y por este fundamento decidió establecer un arresto domiciliario por el plazo de veinte días.