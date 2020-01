LOS PASIVOS DE TODOS LOS DISTRITOS DEL PAÍS ALCANZAN LOS 26.000 MILLONES DE DÓLARES

En consonancia con lo que sucede a nivel nacional, hay varias provincias que se encuentran asfixiadas por sus altos niveles de endeudamiento. Puntualmente, el total de la deuda pública de los distritos argentinos alcanza a los 26.000 millones es dólares, y ya son varios los que anticiparon su necesidad de reperfilar vencimientos, tal como sucede en Chubut y que se replicó días atrás con la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, junto con las negociaciones que está desarrollando el Gobierno Nacional con sus acreedores para poder refinanciar los plazos, hay dos provincias que se destacan por estar en una situación más delicada que las demás: Chubut y Buenos Aires. Esto se debe a los compromisos que deberán afrontar en el transcurso del año que recién acaba de comenzar y que ya se presenta con considerables inconvenientes para ambas.

Luego de estos dos distritos aparecen Córdoba, Santa Fe y Neuquén, que por ahora no han dado señales de necesitar sentarse a negociar con los acreedores, porque los vencimientos 2020 no son tan asfixiantes. Este año deberán hacer frente a pagos por 3.330 millones de dólares y 126.000 millones de pesos, según datos de la consultora Economía y Regiones.

A su turno, tanto Mariano Arcioni, como Axel Kicillof, mandatario de Buenos Aires, ya han repetido en reiteradas oportunidades que no podrán hacer frente a los pagos en las condiciones originales, por lo que comenzaron a tomar medidas para lograr un alivio, siempre que se llegue a un consenso con los acreedores.

Particularidad de Chubut

Chubut, que desde hace largos meses tiene sus cuentas provinciales en rojo, necesita que renegociar pagos que este año trepan a 158 millones de dólares y 3.420 millones de pesos.

Arcioni pretende «reperfilar» un bono en dólares por 650 millones de pesos que vence en 2026. Y también otro en dólares que vence en 2021. Ofrece extender el plazo de vencimiento cuatro años y recortar el cupón de intereses.

Los bonos de Chubut cuentan con una garantía especial: los dólares que la provincia cobra en concepto de regalías petroleras. Esa garantía cubre el 125% del capital y los intereses del bono que vence en 2026.

Crisis bonaerense

Kicillof pagará los intereses del Bono BP21 pero pretende renegociar los vencimientos de capital de ese bono y de la deuda bonaerense en su conjunto. Aunque se trata de versiones y todo es posible, se dice que los acreedores están preocupados y parecen más inclinados a pedir la declaración de default una vez que se cumpla el plazo de diez días sin pagar tras el vencimiento.

Kicillof pidió postergar un pago de 250 millones de dólares hasta mayo, pero el trasfondo es que esta provincia tiene que pagar este año 2.023 millones de dólares y casi 35.000 millones de pesos.

Deuda contra ingresos

La provincia de Buenos Aires es la más endeudada, con un stock de deuda equivalente al 79% de los ingresos, con la particularidad de que el 85% de su deuda es en moneda extranjera. Chubut, por su parte, tiene comprometidos en el pago de la deuda el 76% de sus ingresos y el 89% de su pasivo es en moneda extranjera. Este año le vencen 158 millones de dólares.

En cuanto a lo que sucede en otras provincias, resulta importante destacar que Chaco no presenta fuertes vencimientos este año, sino hasta 2022 cuando vencen 82 millones de dólares; en Jujuy, si bien el stock de deuda es elevado en términos de los ingresos anuales (85%). Pero el pago de capital del Bono emitido bajo ley extranjera ocurrirá recién en 2022, por 210 millones de dólares.

En Neuquén este año vencen 161 millones entre títulos públicos, préstamos y deuda con organismos Internacionales. A su favor cuenta con fideicomisos de garantía totalmente fondeados. En Entre Ríos se complica recién en 2023 cuando vencen cerca de 167 millones de dólares de un bono.

Córdoba tendrá sus peores momentos en 2021 cuando vencen un bono por 725 millones de dólares, mientras que en La Rioja, a partir de 2022, vencen 50 millones de dólares por año en títulos de deuda internacional.

En Mendoza vencen recién en 2022 170 millones de dólares y Río Negro tiene un pago recién en 2023 por 100 millones de dólares de un bono.

Presupuesto chubutense

Vale recordar que semanas atrás se conoció el Presupuesto para 2020 elaborado por el Ministerio de Economía y Crédito Público de Chubut, donde además de un déficit superior a los 11.000 millones de pesos se prevén otros lineamientos para el año en curso.

En la división de las erogaciones previstas por la administración de Mariano Arcioni, el ítem más abarcativo es el que responde al pago de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública, que supera los 6.000 millones de pesos por mes. El segundo punto es el de las transferencias hacia los municipios y otros organismos.

En tanto, la sorpresa aparece en el tercer puesto, ya que en este escalón no están las inversiones en infraestructura, salud o educación, como sucedió en años anteriores. Puntualmente, el tercer gasto más grande que tendrá Chubut para el año que viene es el pago de la deuda pública. A través del concepto “Servicios de deuda”, el Gobierno Provincial deberá afrontar la cancelación de 13.954 millones de pesos durante todo 2020, dejando un gasto mensual promedio superior a los 1.000 millones de pesos.

Así, aparece nuevamente la necesidad imperiosa de reperfilar o renegociar la deuda y sus respectivos vencimientos, con la finalidad de que Chubut pueda hacer frente a sus obligaciones sin tener que entrar en cesación de pago. Desde el Poder Ejecutivo, quienes están a cargo de estas negociaciones se manifestaron esperanzados en llegar a un acuerdo con aquellos tenedores de los bonos que se colocaron desde 2016, por un total de 700 millones de dólares.

Más fondos para deuda que para obras públicas

Como se mencionó anteriormente, el pago de vencimientos de deuda le demandará a Chubut unos 14.000 millones de pesos durante todo el año próximo. En tanto, estos montos podrían dispararse considerablemente, teniendo en cuenta que la deuda provincial está fuertemente atada a la cotización del dólar, que actualmente ronda los 63 pesos por unidad en el mercado oficial.

La Provincia tiene un pasivo cercano a los 125 millones de dólares, que hoy representan unos 8.000 millones de pesos, pero en caso de que la divisa estadounidense vuelva a dispararse sucederá lo mismo con el rojo público. En tanto, el resto de la deuda chubutense corresponde a bonos internos que se emitieron para pagar los salarios de la Administración Pública durante los últimos meses.

Teniendo en cuenta estos números, resulta que para obras públicas se destinará cerca de un cuarto en comparación a los fondos previstos para el pago de deuda. Según el Presupuesto 2020, elaborado por el Ministerio de Economía y Crédito Público, Chubut hará inversiones en obra pública por unos 3.500 millones de pesos.

Educación será otra de las áreas desfavorecidas en el reparto del dinero que dispondrá el Poder Ejecutivo durante el año próximo. Según las proyecciones oficiales, se destinarán unos 1.750 millones de pesos, aumentando un 20,5% respecto a lo asignado durante 2019. Si tenemos en cuenta la inflación la variación real será contundentemente negativa.