Un hombre que vive en Rafaela viajaba para hacer un trabajo cuando encontró un manojo de papeles en una rotonda de Esperanza.

Al revisarlos, constató que eran cheques endosados por un total de 2 millones de pesos; finalmente, los devolvió y fue recompensado con una pala.

Los dueños de los cheques “pertenecían a una fábrica de herramientas de la zona. Me preguntaron si me hacía falta alguna herramienta. Les dije que no, pero me buscaron una pala», sostuvo el trabajador.