CRISTINA ASUMIÓ LA PRESIDENCIA POR VIAJE DE ALBERTO, PERO CAFIERO CENTRALIZA LA OPERATIVIDAD. SE VIENE EL PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO DE JUECES Y PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR. EN CHUBUT LOS CORTES DE RUTA COMIENZAN A VISIBILIZAR LA ´GESTIÓN ARCIONI´ A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, Y NO HAY AGENDA DE DESTRABE

Por Trivia Demir

El miércoles nos encuentra con mismo gobernador pero nueva presidenta. Es que ayer Alberto Fernández viajó a Israel para asistir en su primera gira internacional a las conmemoraciones por el Día Internacional del Holocausto, a 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, lo que implicó que traspasara el mando (como corresponde cuando un mandatario sale del país…) y entonces Cristina asumió el ejercicio de la presidencia por cuatro días, (después de 1.504 días fuera del sillón mayor, remarca Clarín).

Pero de perfil bajo, Cristina parece asumir la formalidad sólo como garantía del Ejecutivo. «Si viaja Alberto, Santiago (Cafiero) cuida la casa», decían la semana pasada cerca del Presidente. Y es que hay instrucciones precisas de laburo y el ministro coordinador estará abocado a la gestión. Hoy miércoles se prevé que encabece la reunión con el gabinete económico: los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y los titulares de los bancos públicos, Miguel Pesce, del Central, y Eduardo Hecker, del Nación. Cecilia Todesca también es una fija. La economista y vicejefa de Gabinete es una figura silenciosa pero clave para el Presidente. Ella y Cafiero trabajan por estas horas en el borrador del presupuesto. El jefe de Gabinete también tendrá un rol protagónico el sábado en Mar del Plata cuando reciba junto al ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro; y al de Defensa, Agustín Rossi, a la Fragata Libertad recién llegada de su periplo.

Mientras tanto, el jefe de Estado regresará el viernes a Buenos Aires. Una semana después partirá al Vaticano para ver al Papa y Cristina Kirchner volverá a ejercer al menos por unos días el cargo que desempeñó durante 8 años.

Por casa, todo igual

En provincia, Arcioni no se iría de vacaciones pero tampoco aparece demasiado. El lunes cumplió con la reunión de Gabinete semanal, y después no se conoció agenda oficial para lo que resta de la semana. En tanto, los paros de los empleados estatales comenzaron a afectar otras actividades y sobre todo complicar la circulación en rutas. Un tema que preocupa por afectar no solo a los locales sino a muchos turistas y viajeros que por gestiones se encuentran transitando estas rutas, y de repente comienzan a interiorizarse de la gestión Arcioni en vivo y en directo. “¿Esto es por culpa del novio de Luciana Salazar?”, preguntó una señora acalorada en plena ruta, tan atrasadísima de noticias como malinformada por los programas faranduleros que instalan rumores pero después no los desintalan correctamente. El comentario sin embargo sirvió para aflojar parte de la tensión de quienes se vieron demorados por el corte de ayer en Ruta Nacional N3, al ponerle un poco de humor al caldeado momento. Lo interesante fueron las aclaraciones que le dieron a la señora y algunos otros datos más. A la par, el ministro de Economía se reunía con los diputados para avanzar con alguna que otra explicación sobre el Plan de Ajuste que genera todo este enfrentamiento político y social. Aunque la reunión continuará la otra semana ya que el proyecto ni siquiera ingresó a Legislatura. Por lo cual se desconoce tanto la letra grande como la chica.

Se cortan los privilegios

Y volviendo a la cosa seriamente previsible, la que si promete hacer ruido es la agenda nacional donde entre los temas centrales, el Gobierno prepara un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y personal del servicio exterior. El borrador está siendo trabajado en el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni, quien fue titular de la Anses hasta el 2008. Sería el tema principal de las sesiones extraordinarias, previstas para el miércoles 29 de enero.

La modificación de las jubilaciones de privilegio fue una iniciativa del propio Presidente. Cuando se aprobó la Ley de Solidaridad Social en la Cámara de Diputados, Fernández publicó en su cuenta de Twitter: “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y Cuerpo Diplomático”.

La media sanción había provocado una fuerte polémica porque la ley estableció la suspensión de la actual fórmula de movilidad por 180 días, y los aumentos se realizarán trimestralmente por decreto. Será una suma fija para la mayoría de los jubilados, que significará una mejora mayor de lo que hubieran percibido si se hubiera mantenido la fórmula aprobada en el gobierno de Macri.

Sin embargo, los regímenes especiales quedaron excluidos de esa suspensión, por lo que mantendrán la movilidad prevista. En los regímenes especiales que están bajo estudio se encuentran los jueces y el cuerpo diplomático.

Asimetrías insostenibles

Existe una fuerte disparidad entre el régimen general de los trabajadores del sector público y privado con el régimen especial. En el general, casi la mitad de los jubilados (3 millones de personas) perciben el haber mínimo, hoy en 14.068 pesos.

Mientras, la remuneración promedio de miembros del Poder Judicial es de 234.234 pesos, para 7334 jubilados y representan un costo fiscal de 1718 millones de pesos.

En el Servicio Exterior los montos son aún mayores. El promedio es de 334.139 pesos, para 688 jubilados y representan un costo fiscal de 257 millones de pesos al año. Así se desprende de un informe realizado por el CEPA, con datos de diciembre de 2019.

El proyecto y la historia

El objetivo del Gobierno es “achatar la pirámide” entre los ingresos del sistema previsional para establecer “un mecanismo más justo”.

El proyecto de ley para modificar los regímenes especiales está siendo trabajado en el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Economía y la Anses. “Moroni es el coordinador”, aseguró una fuente del Gobierno. A fin de esta semana estaría listo el borrador, que será leído por el Presidente el sábado cuando vuelva de Israel, y así podrá ser enviado al Congreso para tratarse en las sesiones extraordinarias del miércoles 29 de enero.

Según el columnista Juan Pablo Chiesa, estos privilegios tienen historia. “En el año 2001, en el marco de la ley 24.018 del año 90, el fallo de la CSJN «Gaibisso, César» defendió la exclusividad de los salarios de los jueces y les reconoció esta garantía también a los magistrados jubilados.

Un año más tarde, el Congreso sanciono la ley 25.668 que deroga de forma completa la ley 24.018 que fijaba Asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vice de la Nación y Jueces de la CSJN. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Vocales del tribunal Fiscal y de Cuentas de la Nación ; Legisladores Nacionales, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, Secretarios y Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación , el Intendente, los Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Concejo Deliberante y los Secretarios y Subsecretarios del departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Procurador General del Tesoro.

Sin embargo, el decreto 2322/02 de Eduardo Duhalde observó parcialmente esta norma (25.688) y dejó sin efecto la derogación de los beneficios para el Servicio Exterior y el Poder Judicial, manteniendo su plena vigencia. Así, los regímenes especiales que fueron derogados en 2002 fueron los del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es por eso que hoy siguen en pie los sistemas específicos para judiciales, diplomáticos y también las asignaciones mensuales vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación y de los jueces de la CSJN.

La dignidad perdida

La anécdota que dio origen a esta situación cuenta que surgió por la situación del doctor Elpidio González, vicepresidente de la República entre 1922 y 1928 en la Presidencia de Yrigoyen. Cierto tiempo después de alejarse de la política, en los años 30, cuentan que se lo vió en las recovas del barrio del Once, con una valijita, vendiendo pomadas, cordones para zapatos y otras cosas afines. Asi las cosas, fue que se presentó en el Congreso una Ley que permitiera darle al anciano político una vejez decente y así fue aprobada en 1936 la primera Jubilación de Privilegio que se concedió en el país bajo la presidencia de Marcelino Ortiz. Pero lo más exquisito de esta historia es que cuando le fueron a dar la noticia al viejo dirigente, éste la rechazó diciendo: “que mientras tuviera dos manos para trabajar, no necesitaba limosnas”

La vocación política de aquel vicepresidente lo había inmerso en la pobreza, teniendo que ganarse la vida como digno vendedor ambulante sin lujos ni privilegios. La paradoja es que quedó de esta dignidad política y que nos espera en la política actual, de tener que someter a los representantes del pueblo argentino a votar la eliminación de privilegios, mientras el propio pueblo es quien carecen de las más mínimas adecuaciones a la realidad de sus sustentos en carácter de pasivos. Habrá que ver…

Fuentes: NA, Página/12, Parlamentario, Ambito Financiero, propias