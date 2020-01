PARA EXPLICAR LOS DETALLES DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO

En el transcurso de esta semana el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena, presentó el Plan de Reestructuración del Estado, en el que anunciaron una serie de medidas que tienen como objetivo, según el Poder Ejecutivo, achicar el gasto del Estado.

En este contexto, los diputados provinciales todavía no han recibido mayores precisiones que las que se expresaron públicamente, por lo que el lunes próximo se desarrollará una reunión en la Legislatura de Chubut para explicar los pormenores de la iniciativa.

En este contexto, Manuel Pagliaroni, diputado provincial que representa a Juntos por el Cambio, mantuvo una entrevista con El Diario en la que se refirió a los últimos movimientos del Poder Ejecutivo. Al respecto, el legislador consideró que “esto no es un plan de estructuración. Por un lado es un plan de ajuste para algunos sectores, como pueden ser los empleados públicos, y para otros es un plan que lo único que intenta es imponer una mayor carga impositiva. Un plan de reestructuración se imaginaba abarcando otro tipo de cuestiones que realmente modifiquen la matriz del funcionamiento del Estado provincial, que no es lo que ha sucedido”.

En la continuidad de las críticas hacia el Gobierno de Chubut, Pagliaroni hizo referencia a los anuncios esgrimidos por Antonena en el transcurso de esta semana: “De los anuncios tengo que opinar puntualmente sobre lo que ha salido en la prensa, porque aquí en la Legislatura, hasta este momento, no ha ingresado ningún proyecto de ley vinculado con los anuncios realizados, ni sobre los retiros voluntarios, ni sobre la jubilación (anticipada), ni sobre los incrementos impositivos, o de las nuevas alícuotas sobre algunos sectores que no estaban pagando. No es mucho lo que podemos decir en virtud de esto”.

“Lo que sí está claro es que el Gobierno mira para otro lado y actúa de manera absolutamente responsable. Hace dos semanas que se aprobó un proyecto enviado (por el Poder Ejecutivo) sobre Presupuesto, ley de obligaciones tributarias y emergencia económica. Ahora, decide modificar todo esto. El grado de improvisación que demuestra el Gobierno es alarmante”, opinó el legislador que encabeza el bloque de Juntos por el Cambio.

Directivas de Nación

Sobre la propuesta de modificación del Estado, Pagliaroni consideró que por un lado responde a improvisación por parte del gobernador Mariano Arcioni y su equipo, al tiempo que también consideró que hay influencia del presidente Alberto Fernández y demás referentes de la Casa Rosada.

“Creo que ha habido una presión por parte del Gobierno Nacional para que se tomen algunas medidas de achicamiento del gasto público, de buscar el equilibrio fiscal. De hecho, el Gobierno Nacional ha contribuido muy poco con la Provincia desde que asumió Fernández. Simplemente hubo un préstamo de 1.000 millones de pesos que alcanzó para cancelar los aguinaldos”, argumentó.

60 días sin percibir haberes

Otro de los puntos a los que hizo referencia Pagliaroni es que hasta ayer, 17 de enero, todavía no habían comenzado a percibir sus haberes de diciembre los empleados públicos, algo que comenzó a desarrollarse hoy con el depósito para el primer rango de los trabajadores estatales.

Respecto del cronograma de pagos, remarcó su preocupación por no saber “cuándo se va a terminar. Aquellos trabajadores de los rangos 3 y 4 van a estar, según nuestros cálculos, 60 días sin percibir sus haberes, porque cobraron a mediados de diciembre y se estima que van a volver a cobrar a mitad de febrero”.

Desconocimiento de las iniciativas

Al ser consultado sobre el conocimiento que hay dentro de la Legislatura Provincial respecto al plan presentado días atrás por Antonena, Pagliaroni fue contundente y aseguró que hasta el momento no se han brindado detalles al respecto. No obstante, reconoció que el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut pidió que se desarrolle una reunión el próximo lunes para hablar sobre esto.

“Vienen (desde el Poder Ejecutivo) a ampliar estos anuncios. Nosotros le hemos enviados una serie de preguntas al ministro, a los efectos de que ya traiga las respuestas. Porque si no nos vamos a encontrar el lunes con que no van a tener todos los elementos para responder. Son muchas las dudas que tenemos sobre los anuncios realizados así que esperemos que el ministro traiga mayores precisiones el lunes”, enfatizó el diputado.

Interna en Chubut al Frente

Al tiempo que afirmó que “es muy difícil” que desde la oposición se acompañen los proyectos que llegarán durante las próximas horas a la Legislatura Provincial, también indicó que Arcioni tendrá fuertes cuestionamientos dentro del propio bloque de Chubut al Frente.

“El Gobierno, lo primero que tienen que hacer es alinear a su propio bloque, que yo estimo que ya estará un poco incómodo porque hace dos semanas les hicieron votar un paquete de medidas, que la oposición le había pedido que no lo tratarán porque no estaban teniendo en cuenta algunas variables. El oficialismo va a pasar un mal momento en la Legislatura, a raíz de esos votos que tuvieron en la última sesión del 27 de diciembre. Ahora les va a costar más convencer a los diputados propios sobre el acompañamiento de estos proyectos”, concluyó Pagliaroni.