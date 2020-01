ANTICIPAN SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL 23 DE ENERO

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, solicitó en las últimas horas que representantes de los distintos poderes del Estado acompañen los congelamientos salariales y que cada sector haga su respectivo aporte para intentar que se puedan equilibrar las cuentas provinciales y salir de la crisis económica y financiera que se está atravesando actualmente.

Uno de los encargados de hablar en la víspera fue Juan Pais, el titular del bloque de Chubut al Frente dentro de la Legislatura Provincial. En su postura, el legislador oficialista consideró que sus pares no tendrían inconvenientes en “congelar sus dietas por 180 días. Es mi posición personal”.

Haciendo un análisis amplio de lo que está sucediendo actualmente en Chubut, el representante de la bancada oficialista dentro de la Unicameral indicó que “la situación ha cambiado para todos y en este sentido el Presidente (Alberto Fernández) ha pedido a los gobernadores que vivan con lo propio”.

Respecto a la iniciativa de Reforma Estructural del Estado que fue presentada el miércoles por el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, Pais sostuvo que “el Proyecto establece un programa fiscal más agresivo para obtener más recursos”. No obstante, cabe aclarar que esta propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo podría sufrir algunas modificaciones en su tratamiento.

El diputado provincial de Chubut al Frente también hizo cuestionamientos hacia la gestión presidencial de Cambiemos, afirmando, en una entrevista con Radio 3 de Trelew, que “el Gobierno que ha dejado (Mauricio) Macri en 2019 es con muy pocas reservas y un gran volumen de deuda”.

Si bien dejó en claro cuál es su posicionamiento al respecto de las declaraciones de Arcioni y de las propuestas esgrimidas durante los últimos días, Pais reconoció que “el Bloque Oficialista todavía no se reunió, pero entiendo que vamos a acompañar por la situación de la Provincia. Entiendo que la sesión extraordinaria será el 23 de enero”. Así, en caso de concretarse lo declarado por el legislador, el jueves próximo se daría el primer tratamiento legislativo de 2020 en Chubut.

“A nadie le parece simpático suspender aumentos salariales por 180 días, pero es una medida excepcional y transitoria. Imagínese que si no se pueden abonar salarios, menos se puede con nuevos aumentos”, manifestó Pais.