NUEVAMENTE QUEDAN INCONCLUSAS LOS TRABAJOS EN LA AUTOVÍA ENTRE MADRYN Y TRELEW

Estaba previsto que ayer se retomen las labores en la construcción de la Doble Trocha, entre las localidades de Puerto Madryn y Trelew, obra que ya tiene varios años de demora y que aún restan otros tantos para su culminación. Además, en caso de seguir presentando inconvenientes peligra la culminación dentro de los plazos establecidos.

Pese a que en la víspera se debía retomar con los trabajos, la empresa CN Sapag optó por no hacerlo y despidió a decenas de empleados. La compañía debía buscar a las personas que estaban a cargo de realizar los trabajos correspondientes, algo que finalmente no sucedió.

En tanto, al tomar conocimiento de lo que ocurría, los representantes de los empleados se comunicaron con las autoridades de la firma, quienes confirmaron que en el transcurso de las próximas horas comenzarían a llegar los telegramas de despido para los 32 trabajadores.

A su turno, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cuestionaron en duros términos a la decisión de la empresa, al mismo tiempo que adelantaron que exigirán que se aplique la conciliación obligatoria. Uno de los puntos a destacar es que de los 32 empleados, 18 son oriundos de la localidad de Puerto Madryn, mientras que los restantes son de Trelew.

Abandonaron dos obras

En este sentido, Javier Moya, dirigente del gremio antes mencionado en Puerto Madryn, indicó que ayer estaba previsto que culmine el receso por las fiestas de fin de año. No obstante, esto no ocurrió, ya que cuando los trabajadores fueron a la obra “no había nadie”. Luego, los empleados tomaron conocimiento de que estaban despedidos los 32 y que los telegramas eran inminentes.

Además, el referente gremial recordó que en diciembre del año pasado hubo una reunión con los representantes de la compañía, donde se les dejó claro que el 6 de enero (ayer) finalizaba el receso y los trabajadores volvían a sus respectivos cargos.

También cabe aclarar que si bien ahora todas las miradas están puestas en la autovía sobre la Ruta Nacional Nº 3, entre Puerto Madryn y Trelew, ayer también se comunicó que la misma empresa también abandonaría los trabajos de refacción que se están llevando a cabo en la Ruta Nacional Nº 25.

Ahora el objetivo de la UOCRA y de los trabajadores que fueron expulsados es el dictado de la conciliación obligatoria, aunque la coyuntura de la víspera hizo que esto se complique. Puntualmente, esto debe ser solicitado ante la Secretaría de Trabajo, pero los cortes de ruta provocaron que no se realicen de manera normal las labores en dicha dependencia.

“No dieron la cara”

Esta situación no fue una sorpresa absoluta para los trabajadores que estaban a cargo de la culminación de la autovía entre la ciudad del Golfo y la localidad valletana, ya que desde hace varios meses que están en estado de alerta. En reiteradas oportunidades se denunció que la empresa estaba retirando maquinaría o que estaba abandonando la obra, algo que finalmente ocurrió en la jornada de ayer.

“Ellos a partir de junio del año pasado empezaron a llevarse máquinas y nosotros lo habíamos denunciado, pero la gente de Vialidad que estaba en ese momento nos decía que era el ritmo normal de la obra”, afirmó Moya, al mismo tiempo que acusó que los despidos se dieron de manera telefónica y los representantes de la compañía “no dieron la cara en ningún momento”.

“Hubo una reunión luego de que nosotros tengamos algunos trascendidos sobre que se terminaba la obra. Ellos nos dijeron, en la cara, que el día 6 volvía todo el mundo y que el día 15 iba a estar volviendo la planta de asfalto para que se pueda trabajar en el ingreso sur de Puerto Madryn”, agregó.

Más de una década perdida

Además, el representante de la UOCRA de Puerto Madryn remarcó que “sabíamos que esto no iba a tener buen término”, aunque nunca se esperaron que la culminación fuera de la forma en la que finalmente ocurrió.

“Ha habido más accidentes en estos últimos tres años que a lo largo de toda la historia de esta gran obra, porque la obra ya lleva más de 14 años de ejecución y este último año se han incrementado los accidentes, algunos trágicos”, consideró Moya.

Por último, el referente gremial precisó que además de las mediaciones ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia también le solicitaron colaboración al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y al vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre. No obstante, reconoció que “esta es una obra nacional y tendremos que hacer las quejas a Vialidad”.