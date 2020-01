EXIGEN A CN SAPAG QUE ASISTA A LA CONVOCATORIA EL LUNES 27 DE ENERO

Durante los primeros días del mes en curso, los obreros que estaban trabajando en la construcción de la Doble Trocha entre las localidades de Puerto Madryn y Trelew debían reincorporarse a las labores. Sin embargo, eso no ocurrió, la empresa CN Sapag los despidió a todos, por lo que los trabajos en la autovía quedaron inconclusos.

Como resultado de esto comenzó un sinfín de discusiones entre ambas partes. Ahora intervino la Secretaría de Trabajo de Chubut, que en las últimas horas le envió una intimación a la compañía neuquina en la que la obligo a presentarse a la reunión prevista para el próximo lunes 27 de enero. En caso de que esto no ocurra de tal manera, el Gobierno Provincial amenazó con hacer uso de la fuerza pública para que la empresa concurra al diálogo.

Vale recordar que CN Sapag despidió semanas atrás a los 32 obreros que estaban culminando la Doble Trocha entre la ciudad del Golfo y la localidad valletana, y posteriormente no asistió a ninguna de las dos reuniones que se buscaron llevar a cabo para lograr un acuerdo con los empleados nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Ahora la firma recibió una intimación por parte del Poder Ejecutivo provincial, con el fin de que ambas partes se sienten en la misma mesa y busquen llegar a un consenso. En este sentido, vale destacar que la próxima cumbre está fijada para el próximo lunes 27 de enero, mientras que la sede será la Subsecretaría de Trabajo de la Municipalidad de Trelew.

Por su parte, los trabajadores continúan yendo a los puestos de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente están en conciliación obligatoria hasta la semana próxima. En tanto, los obreros siguen desarrollando protestas para reclamar que aún no han cobrado el fondo de desempleo, ni tampoco recibieron la liquidación final.