TAMBIÉN BUSCAN REACTIVAR LAS LABORES EN LA RUTA PROVINCIAL Nº25

Hace poco más de una semana, la empresa CN Sapag decidió abandonar los trabajos que estaba desarrollando en la autovía que une a las localidades de Puerto Madryn y Trelew y también a las labores que se desarrollaban en la Ruta Provincial Nº25, a la altura de Las Plumas. Esto provocó un lógico malestar en los obreros que estaban prestando sus servicios en estos puntos, ya que los mismos tomaron conocimiento de la situación el mismo día en el que tenían que regresar a sus puestos.

Según argumentó la compañía, las deudas que mantiene Vialidad con esta firma provocaron que la misma deje inconclusas las obras en cuestión. Como consecuencia de esto, la semana pasada hubo reuniones en Buenos Aires con funcionarios de Chubut, Neuquén y Río Negro, ya que en las tres provincias ocurrieron hechos similares.

De estas charlas, se desprendió que el organismo vial nacional le pagaría parte de la deuda a la empresa, en concepto de las certificaciones que están atrasadas. Con este movimiento, Vialidad espera que CN Sapag retome las actividades en los distintos puntos de la Patagonia.

Cabe aclarar que si la firma abandona oficial y definitivamente las labores en la Doble Trocha entre Puerto Madryn y Treelw, debería llamarse nuevamente a licitación para luego evaluar las propuestas, seleccionar la mejor y luego concesionar. Esto representaría otro año más de retraso en la autovía que comenzó a construirse en septiembre de 2007.

Abandono de la obra

Vale recordar que el pasado 6 de enero se debía retomar con los trabajos, la empresa CN Sapag optó por no hacerlo y despidió a decenas de empleados. La compañía debía buscar a las personas que estaban a cargo de realizar los trabajos correspondientes, algo que finalmente no sucedió.

En tanto, al tomar conocimiento de lo que ocurría, los representantes de los empleados se comunicaron con las autoridades de la firma, quienes confirmaron que en el transcurso de las próximas horas comenzarían a llegar los telegramas de despido para los 32 trabajadores.

A su turno, desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cuestionaron en duros términos a la decisión de la empresa, al mismo tiempo que adelantaron que exigirán que se aplique la conciliación obligatoria. Uno de los puntos a destacar es que de los 32 empleados, 18 son oriundos de la localidad de Puerto Madryn, mientras que los restantes son de Trelew.

En este sentido, Javier Moya, dirigente del gremio antes mencionado en Puerto Madryn, indicó que para la fecha en cuestión estaba previsto que culmine el receso por las fiestas de fin de año. No obstante, esto no ocurrió, ya que cuando los trabajadores fueron a la obra “no había nadie”. Luego, los empleados tomaron conocimiento de que estaban despedidos los 32 y que los telegramas eran inminentes.

Fracasó la audiencia de conciliación

También resulta importante recordar que el jueves de la semana pasada fracasó la audiencia de conciliación obligatoria entre la UOCRA y la contratista de la Doble Trocha entre Trelew y Puerto Madryn debido a la ausencia de los representantes de la empresa vial.

La cita era en la Delegación Trelew de la Subsecretaría de Trabajo con la presencia del delegado local Patricio Rivera, en tanto que en representación de los trabajadores estuvo presente el delegado Raúl González y miembros de la comisión directiva del gremio de la construcción.