SE TRATA DE LAS ESCUELAS DE LA FUNDACIÓN OBRA DEL PADRE JUAN CORTI

La dirigencia del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), denunciaron que en las escuelas que forman parte de la Fundación Obra del Padre Juan Corti, hasta el momento no han cobrado la segunda cuota del aguinaldo, ni el sueldo correspondiente al mes de diciembre.

Darío Dodig, secretario de Acción Social del Sadop en Comodoro Rivadavia, explicó que, “estamos exigiendo en este caso que el Estado Provincial libere los fondos de la segunda cuota del aguinaldo hacia la Fundación del Padre Corti y así efectuar ambos pagos. Nosotros tenemos entendido que ellos cubren un 55 por ciento como se ha hecho durante todo este tiempo y después cuando les pagaban el sueldo a los estatales, dos días después hacían lo propio con nosotros, pero eso no ocurrió”, dijo a Diario Crónica.

Asimismo, Dodig remarcó que si bien los docentes nucleados por Sadop entienden y están al tanto de lo que ocurre en la provincia, esta situación viene desde comienzos de 2019. “La Fundación Juan Corti no cobra una cuota como los colegios salesianos de Comodoro Rivadavia, sino que hacen una acción bastante importante en los barrios y además asumen el 55 por ciento de los sueldos. Valoramos el esfuerzo y pedimos que se liberen los fondos, ya que hasta el momento no nos han depositado nada”.