EQUIPOS DE MADRYN Y TRELEW PROTAGONIZARON UN VIOLENTO INCIDENTE EN UN TORNEO RIONEGRINO

Un violento episodio tuvo lugar en la edición 20° de la Copa de Oro del Seven de Rugby de Playas Doradas, en Río Negro, cuando dos equipos de ciudades de Chubut protagonizaron una escandalosa batalla campal que les mereció la inmediata expulsión de la competencia deportiva.

Una presunta “jugada fuerte” habría sido el origen de la reyerta entre jugadores de un equipo de Puerto Madryn contra integrantes de un equipo conformado con jugadores de Trelew y Gaiman. La conducta antideportiva de ambos de trenzarse a golpes de puño en medio de la competencia obligó a la organización a descalificar a las dos formaciones y dar por terminado el torneo.

La bochornosa gresca entre rugbiers chubutenses en la costa rionegrina se da mientras el mundo del rugby está bajo la lupa por los rugbiers que asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell.

Los esfuerzos por despegar al deporte de la violencia son opacados por más casos de peleas que involucran jugadores. Esta vez, dos equipos protagonizaron una condenable batalla a trompadas en medio de un partido.

Este hecho de violencia menor, ya que no hubo heridos, no sería noticia si no estuviese inmerso en un momento en el que la sociedad mira de cerca el comportamiento de los grupos de chicos que juegan al rugby.

Conductas violentas

El hecho también dejó entrever cómo muchos atletas suelen confundir los deportes de contacto como plataformas que justifican conductas violentas, tanto dentro como fuera del predio de juego.

Según se indicó, la competición en la que se jugaba la Copa de Oro, apuntaba a constituirse como la celebración de las dos décadas en las que el Seven viene realizándose en la localidad balnearia.

Sin embargo, en un momento del juego, una jugada brusca desató la ira de un jugador, quien no dudó en encarar y comenzar la pelea con su contrincante, la cual terminó en una suerte de todos contra todos, aunque la mayoría se aprestó a separar la refriega.

La presencia de un hombre de avanzada edad que estaba en el público y comenzó a proferir insultos a uno de los equipos, terminó por empañar una escena de por sí confusa, mientras los jugadores continuaban peleando.

Todos eliminados

La gresca terminó entre el público, donde había familias, incluso niños de corta edad.

Al respecto, el organizador del evento, Cadu Caullán, reconoció que “nos queda un sabor amargo por este disturbio” y confirmó que “tuvimos que eliminar a los dos equipos que participaban en la Copa de Oro, lo hicimos para que también tengan un sabor amargo, nos pidieron disculpas, pero el mal momento ya lo habíamos pasado”.

Por la eliminación de los protagonistas de la pelea, que se disputaban la final, el equipo que ostentaba el tercer lugar, Carmen de Patagones, terminó alzándose con el premio: “Esta vez nos quedamos con el sabor amargo y no me gusto terminarlo así”, reiteró el organizador.

Ataque mortal

El fin de semana pasado, el ataque mortal a golpes por parte de un grupo de rugbiers a un joven a la salida de un boliche, provocó estupor y conmoción a nivel nacional; más aún, tras conocerse que la víctima, de 18 años, había intentado separar a quienes comenzaron a pelear dentro del local bailable, por un episodio menor que se había desatado momentos antes dentro del mismo. El hecho de que todos los implicados sean jugadores de rugby es, actualmente, considerado un agravante dada la diferencia de fuerzas y estado físico entre los atacantes y la víctima, que falleció momentos después de haber sido brutalmente agredida en plena vía pública, donde recibió golpes de puño y patadas en la cabeza.

El hecho culminó con la detención de once jóvenes, ahora imputados por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé la pena de prisión perpetua; dos fueron incriminados como coautores y el detenido 11 logró recuperar su libertad tras probar que no estuvo en el lugar de los hechos.