El Departamento de Policía de Los Ángeles ha revelado que la mañana del domingo había tomado la decisión de que todos sus helicópteros de la zona aterrizaran debido a las malas condiciones para volar. Sin embargo, el aparato en que viajaban la estrella de los LakersKobe Bryant, decidió volar.

Bryant, de 41 años, su hija Gianna, de 13, y otras siete personas más, perdieron la vida después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellerara en la zona de Calabasas , un área montañosa de las afueras de Los Ángeles. Daryl Osby, jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, ha asegurado en declaraciones a los medios recogidas por la BBC que el accidente tuvo lugar en una zona de tan difícil acceso que su equipo tuvo que escalar para llegar. Los restos estaban dispersos «en un área del tamaño de un campo de fútbol americano».

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) es la encargada de investigar e identificar la causa probable de «todos los accidentes de aviación civil en Estados Unidos», así como los accidentes de trenes, carreteras y marinos. La investigación sobre las causas que precipitaron el fatal accidente en el que ha muerto Kobe Bryant están aún en un estadio muy inicial, y la agencia ha advertido que el proceso puede alargarse hasta un año

Josh Rubenstein, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, ha declarado que la división de apoyo aéreo de ese departamento dejó en tierra sus helicópteros el domingo por la mañana debido a las condiciones de niebla, y ha agregado que no volaron hasta la tarde. «La situación climática no cumplía con nuestros estándares mínimos para volar», ha explicado Rubenstein, «la niebla era suficientemente espesa como para que no pudiéramos volar».

El estándar mínimo de vuelo del Departamento de Policía de Los Ángeles es de 3,2 kilómetros de visibilidad y un techo de nubes de 244 metros. Rubenstein ha sido categórico al asegurar que el departamento vuela dos helicópteros cuando las condiciones climáticas lo permiten. Uno de esos vuelos es en el Valle de San Fernando y otro en la cuenca de Los Ángeles. Ninguno de los dos voló el domingo por la mañana.

Los registros de vuelo muestran que el helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant rodeó el área del Zoo de Los Ángeles hasta seis veces a una altura muy baja, previsiblemente a la espera de que la niebla se despejara.

Según informa TMZ, el piloto contactó con la torre de control en el aeropuerto de Burbank alrededor de las nueve y media de la mañana, e informó de que llevaba 15 minutos dando vueltas. «Helicóptero N72EX, vuela demasiado bajo para guiarlo en este momento», fue la respuesta.

La nave viró hacia el norte y pocos minutos después dio media vuelta al encontrar niebla muy espesa. El helicóptero se dirigió así a la zona montañosa y subió repentinamente de 1.200 pies a 2.000 pies.

EL EX PILOTO DE BRYANT DESCARTA UN FALLO MECÁNICO

Kurt Deetz, ex piloto de Island Express Helicopters, ha declarado que el helicóptero en que viajaba el ex jugador de los Lakers Kobe Bryant tenía un gran historial de seguridad.

Deetz, ex piloto de Bryant entre 2014 y 2016, ha explicado al diario Los Angeles Times que la estrella de la NBA viajaba en la nave Two Echo X-ray, de la compañía Sikorsky S-76B, y con un registro de cola No. N72EX.

En un comunicado oficial, la compañía ha ofrecido sus más profundas condolencias a los familiares de todas las víctimas y se ha ofrecido a colaborar con las autoridades en busca de conocer las causas que provocaron el trágico accidente. Mientras, Deetz ha recordado que cuando Bryant se retiró de la NBA en 2016, salió volando del centro de Los Ángeles en el mismo helicóptero -pintado de gris y negro con su emblema en el costado-, y ha subrayado que el jugador ha hecho más de 1.000 horas de vuelo con la nave en la que ha encontrado la muerte.

De acuerdo a Deetz, las condiciones de la nave eran «fantásticas» y Island Express sigue un «muy buen programa de mantenimiento». El accidente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cerca de Las Virgenes Road y Willow Glen Street en Calabasas.

El helicóptero, construido en 1991, partió del aeropuerto John Wayne a las 9:06 de la mañana, según los registros de vuelo disponibles al público. Las autoridades recibieron una llamada al 911 a las 9:47 y los bomberos llegaron para descubrir que el accidente había provocado un incendio forestal de un cuarto de acre en un terreno empinado, ha dicho el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Daryl Osby.

El operativo estaba compuesto por 56 personas (bomberos, un helicóptero con paramédicos, tripulaciones de mando y agentes de la oficina del sheriff).

Deetz ha coindicido en que las condiciones climáticas eran malas el domingo por la mañana. Para él, el accidente se debió más al mal tiempo que por problemas mecánicos o del motor. «La probabilidad de una falla catastrófica del bimotor en ese avión simplemente no sucede», valora el piloto profesional.

De acuerdo a las declaraciones de Deetz al Los Angeles Times parece que el helicóptero viajaba muy rápido en el momento del impacto, aproximadamente a 257 km/h. Deez también explica que después de un vuelo de 40 minutos, la nave tendría alrededor de 350 litros de combustible a bordo. «Suficiente para comenzar un gran incendio».

LAS NUEVE VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

Además de Bryant, en el helicóptero también viajaba su hija Gianna, de 13 años. Otra de las víctimas es John Altobelli, entrenador de béisbol de 56 años de la escuela comunitaria Orange Coast College (OCC), según un comunicado del centro educativo que cita la BBC.

En el helicóptero también viajaban Alyssa y Keri, hija y esposa de Altobelli. Alyssa y Gianna eran compañeras de equipo en Mamba Sports, una academia deportiva fundada por Bryant.

Otra de las fallecidas en el fatal accidente es Christina Mauser, entrenadora de baloncesto femenino en una escuela primaria de la ciudad californiana de Newport Beach, ha confirmado su marido en redes sociales.

El helicóptero viajaba desde el condado de Orange -donde Bryant vivía con su mujer y sus cuatro hijas- hasta la ciudad de Thousand Oaks -donde se encuentra la academia- para asistir a un partido en el que iba a jugar Gianna.

El helicóptero era un medio habitual para la estrella de la NBA. Lo utilizaba con frecuencia para esquivar los atascos en carretera.