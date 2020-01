FÚTBOL CON SU NUEVO CAMPO DE JUEGO

Luego de muchos meses de trabajo, el Club Social y Deportivo Madryn, comenzó ayer con la instalación de la alfombra de su nuevo campo de juego de césped sintético.

Ahora, la institución “Aurinegra” planea la construcción de los vestuarios para poder dar luego, una gran inauguración oficial.

Ya se instala la alfombra

Uno de los dirigentes del Club Social y Deportivo Madryn, Juan José Baenas, contó con gran satisfacción acerca del comienzo de los trabajos ayer por la mañana que “estamos muy felices. Llevamos un año trabajando en la obra de la cancha de césped sintético”.

Baenas, presenció y acompañó junto a pares dirigentes del “Depo”, los trabajos de instalación de la alfombra que estiman culminar en los próximos días nada más: “calculamos que entre viernes y sabado, estaremos terminando los trabajos. Avanzamos mucho. Asi que vamos bien”.

“Kako”, detalló a la vez que “la alfombra la teníamos desde diciembre, guardada; y comenzamos con los trabajos ayer porque dependíamos de los instaladores de Forbex para comenzar con la instalación”.

Con respecto al césped instalado, Baenas aseguró que “Forbex es la marca top de alfombras de césped sintético”, agregando que “el césped que instalamos es el mismo que se instaló en las canchas para el Mundial de Brasil 2014. Es césped y medida homologada FIFA. La verdad es que buscamos el tope de gama”

Baenas, destacó que “al estar homologada FIFA, permite que se puedan organizar partidos internacionales. La cancha está preparada para que sí, lo consideremos, nos conviene o queremos jugar un partido del Federal ahí, está dentro de las medidas. Las medidas son de 60 X 95 metros”.

Sin embrago, el estreno deberá esperar, ya que las obras continuarán con lo que será la construcción de los vestuarios: “queremos terminarla bien. Estamos evaluando si arrancamos la semana que viene con la construcción de los vestuarios”

Con acompañamiento del Gobierno Provincial

Vale destacar, que este sueño de cancha de futbol 11 de césped sintético, comenzó en septiembre del 2016, con una iniciativa acompañada por el entonces Gobernador de la provincia del Chubut, Mario Das Neves.

Al respecto, Baenas contó que “la alfombra, una parte, la pagó el Gobierno de Mario Das Neves en su momento, a través del convenio firmado en la inauguración del Palacio Junior, en el 2016, allí nos otorgó el dinero. Nosotros ya habíamos comprado la cancha antes, queríamos terminar bien el terreno, contar con el título de propiedad del terreno, queríamos asegurarnos de compactar como corresponde. De hecho, inicialmente la cancha iba a estar ubicada donde hoy en día estamos construyendo el Hotel Deportivo. Después decidimos agrandar la medida para que sea homologada FIFA, por eso la ubicamos en este espacio”.

Una inauguración a pleno

Desde la dirigencia del fútbol “Aurinegro”, se busca asegurar una inauguración de primer nivel, con la organización de un evento importante para marcar un momento importante tal como este nuevo objetivo cumplido así lo amerita.

“La intención para la inauguración, es poder armar un evento para inaugurarla. Estamos trabajando en eso. Incluso Ubaldo Fillol nos aseguró que vendrá a la inauguración, quiere venir con gente suya. Hay una linda movida para la inauguración, hay que aprovecharla” , adelantó Baenas.

Para todo el fútbol del “Depo”

Este nuevo espacio, será destinado para la utilización de todas sus categorías, no solo para el plantel superior que milita en el Federal A, sino también para sus divisionales Infantiles, Inferiores, Reserva y Primera de la Liga del Valle.

Sobre esto, Baenas aseguró que “todo el futbol que venía trabajando en la cancha auxiliar, se trasladará a esta nueva cancha. Desde Futbol Infantil, hasta Reserva, Primera, el plantel de Federal para entrenar y no ´castigar´ con su uso la de césped. Es una cancha de uso, no para extremo cuidado como la otra, la de césped natural”.

Si bien el césped sintético a veces es contraproducente para el físico de los futbolistas, ya que atraer dolores y cargas musculares, están, por sus condiciones, permitirá que pueda ser utilizada por el plantel superior y que pueda cuidarse un poco más el campo de juego natural: “en la cancha de césped natural, cuando se trabaja en reducido, se lastima mucho la cancha. Entonces lo trasladaríamos ahí. Según lo explicado por Forbex, esta cancha tiene un largo del pasto que no tiene ninguna otra cancha de la zona. Lleva una capa espesa de arena por debajo y más carga de caucho. Trajimos 62mil kilos de caucho. Eso hace que la cancha sea un poco más blanda, que no sea tan dura como las demás canchas de sintético y que no se carguen físicamente tanto los jugadores”, contó, por último, el dirigente del “Aurinegro”, “Kako” Baenas.

El “Depo” cumplió un nuevo objetivo para su Complejo “Leopoldo Remussi”, el césped sintético ya es una realidad.