BEACH VOLEY EN PUERTO MADRYN

Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn se organiza durante sábado y domingo, un Torneo Relámpago de Beach Volley.

El certamen, es una de las propuestas deportivas veraniegas, para los deportistas de la ciudad, turistas y quienes deseen sumarse a esta actividad.

Con una decena de equipos

Durante sabado y domingo, el Parador Go Go Grill y con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, se organizará un Torneo de beach Volley en modalidad “relámpago”

El encuentro tendrá la modalidad de Voley Playa Mixto 4×4 y se disputará en el parador Go Go Grill sobre la Bajada Nº2. El desarrollo de los juegos, que reunirá una decena de equipos de distintas edades, comenzará puntualmente a las 15 horas de cada jornada. Podrán inscribirse de forma gratuita en el lugar de los partidos, antes de comenzar la competencia. Sólo se deberá abonar los costos de arbitraje.

Se viene la liga

Además de este certamen que comienza y termina este fin de semana, a partir del próximo miércoles comienza la liga, un torneo que durará todo el mes de enero y lo mismo sucederá en febrero. Los días de juego serán miércoles y viernes de 18 a 20 horas.