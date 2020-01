ADVIRTIÓ QUE LA SITUACIÓN DE LA PROVINCIA “NO DA PARA MÁS”

Con la profundización de la crisis que mantiene en vilo a los trabajadores estatales y al Gobierno Provincial, esta semana se imprimió un nuevo capítulo respecto del posicionamiento de los actores políticos de Puerto Madryn, respecto del gobernador Mariano Arcioni.

Inicialmente, el intendente Gustavo Sastre arrojó, a través de las redes sociales, un críptico mensaje pero con un receptor fácilmente identificable, planteando que “cuando dijiste que no eras como los demás, jamás imaginé que eras peor #inoperante”; acto seguido, uno de los ediles del Frente Patriótico Chubutense local, Federico Garitano, se sumó a la polémica y, en declaraciones, pidió lisa y llanamente la renuncia del mandatario provincial, advirtiendo que “esto no da para más”.

El edil, que integra el ala política justicialista y supo estar en la vereda de enfrente durante las últimas elecciones provinciales, compartió en esta ocasión el rechazo a las políticas provinciales y al abordaje respecto de la crisis que hoy mantiene paralizada a la administración pública, con un impacto evidente en la ciudad de Puerto Madryn.

“Desprecia la política”

De este modo, el actual presidente del Consejo de Localidad del Partido Justicialista (PJ) en Madryn y concejal electo por el Frente Patriótico, indicó que el gobernador Mariano Arcioni debe “dar un paso al costado, esto no da para más”.

En el mismo sentido, recalcó que “la inexperiencia política del Gobernador nos está costando muchísimo a los chubutenses, lleva tres años improvisando y armó un gabinete de ‘pseudo dirigentes’ desocupados”, sumando a ello que “el gobernador desprecia la política, no tiene vocación y se cree por encima del pueblo”.

“No tiene vocación”

A su vez, expuso que “la política es para los políticos, la vocación y dedicación en los cargos públicos son indispensables, Arcioni no tiene vocación y solo le importan los negocios”, asegurando que “el Estado no es una empresa, los empleados públicos no son una carga o un gasto como lo interpreta Arcioni”.

Finalmente, expresó: “(Arcioni) tuvo la suerte y la inteligencia de hacer alianzas con sectores y dirigentes políticos para ganar las elecciones, pero hoy los desprecia. La paciencia de la sociedad chubutense es admirable, pero me parece que es el momento de que Arcioni de un paso al costado, esto no da para más”.

“Un simple paso”

Otro de los que salió al cruce del mandatario provincial fue el presidente del Movimiento de Unidad Popular (MUP) en la ciudad del Golfo, Fernando Martínez; un político de extracción justicialista y muy vinculado a Guillermo Moreno, por estos días en consonancia con el sello político local: “La inoperancia es mucho más evidente cuando vemos eficiencia y conducción. Cuán distinto podría ser todo en nuestra provincia con un simple paso”, propuso.

También, se pronunció sobre la calificación de “miserables” por parte del Gobernador a un sector político no mencionado, manifestando que “un Gobernador que no propone, que no presenta un proyecto ni una idea habla de miseria, cuando Ricardo Sastre, cada vez que fue necesario, estuvo salvando las papas y dando la cara”, en una clara expresión de apoyo al vicegobernador y ex intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, hoy distanciado de Arcioni por diferencias respecto de cómo abordar la crisis provincial.