BASQUET EN COMODORO RIVADAVIA

La definición del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, se jugará en la ciudad de Comodoro Rivadavia entre el viernes y sabado próximos, con el equipo local como uno de los protagonistas, Gimnasia y Esgrima.

“El Verde” jugará esta instancia con San Lorenzo de Almagro, Instituto de Córdoba y QUIMSA de Santiago del Estero. Ya se encuentran a la venta las entradas con grandes expectativas para todos los seguidores del deporte de “La Naranja”.

“El Verde” se prepara para el Súper 20

Una competencia de lujo se recibirá entre el viernes y sabado venideros en Comodoro Rivadavia, precisamente en la casa de Gimnasia y Esgrima, en el Estadio “Socios Fundadores”, para lo que será el Final Four del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La competencia, tendrá al conjunto “Verde” como anfitrión y organizador, jugándolo ante San Lorenzo de Almagro, Instituto de Córdoba y QUIMSA de Santiago del Estero.

El torneo Súper 20 contará con la televisación de TyC Sports, a jugarse los cotejos semifinales entre San Lorenzo-Gimnasia y Quimsa-Instituto.

Vale destacar que desde ayer en la Sede del club comodorense, se encuentran a la venta las entradas para el Torneo Súper 20, que ha generado una gran expectativa entre los fanáticos y seguidores del básquetbol del “Verde” y de la disciplina en general, que no quieren perderse el disfrute de este certamen.

Además del Torneo Súper20, desde APREBA, la Asociación de Prensa de Básquetbol de Argentina, se dictarán las Jornadas de capacitación, donde se podrá disfrutar de la distintos disertantes, como ser ex jugadores (Pablo Moldú, por ejemplo), árbitros y periodistas deportivos; que compartirán ante todos los presentes sus conocimientos y vivencias con este deporte.