TAMPOCO TIENEN CRONOGRAMA PREVISTO PARA ABONAR LOS SUELDOS DE DICIEMBRE

El Gobierno de Chubut había prometido días atrás que el lunes pasado se iba a hacer el depósito del medio aguinaldo correspondiente a los trabajadores activos de la Administración Pública, algo que finalmente no ocurrió. Además, el viernes pasado sí se hizo la transferencia de este concepto para los jubilados provinciales.

Este nuevo incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo volvió a despertar el malestar con las asociaciones sindicales que nuclean a los empleados estatales, quienes amenazaron con replicar medidas de fuerza hasta que el Gobierno Provincial cumpla con el pago del medio aguinaldo.

En este contexto, el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena, brindó ayer una conferencia de prensa para hacer referencia a esta situación. En dicha oportunidad, el funcionario precisó que mantuvo una reunión con el gobernador Mariano Arcioni para dialogar específicamente sobre el pago del medio aguinaldo para los trabajadores activos de Chubut y también para definir el cronograma para el depósito de haberes correspondientes al mes de diciembre.

No obstante, el ministro no brindó precisiones respecto a ninguna de las fechas, ni la del medio aguinaldo ni tampoco de los sueldos referidos al último mes de 2019. Así, se suman incertidumbres para los trabajadores de la Administración Pública y los gremios, que ya se habían declarado en estado de alerta y movilización podrían desarrollar medidas de fuerza en las próximas horas.

En la rueda de prensa otorgada en la víspera, el titular del Ministerio de Economía y Crédito Público afirmó que la semana que viene podría haber novedades, al mismo tiempo que no descartó la posibilidad de emitir nuevas letras para hacer frente a los compromisos económicos más urgentes, mientras que hoy viajaría a Buenos Aires para pedir colaboración por parte del Gobierno Nacional.

“No podemos confirmar la fecha”

“De momento no podemos confirmar la fecha hasta el nuevo anuncio que vamos a realizar la próxima semana. Estamos viajando el día de mañana (por hoy) a Buenos Aires para poder incrementar herramientas a tales efectos. Sabemos que es una circunstancia compleja para todos los agentes de Chubut y el Gobernador transmite esta preocupación”, sostuvo Antonena.

Además, el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia explicó en la víspera que “vamos a trabajar para resolver esto. Chubut no escapa a la situación crítica que vive la Argentina y queremos llevar la información de que cuando tengamos la certeza de que se puede abonar el aguinaldo lo vamos a hacer y esperamos hacerlo la próxima semana. Momentáneamente no tenemos más para informar, pero estamos trabajando”. “Sería poco serio hablar de un cronograma de pagos de salarios o una fecha para el aguinaldo”, agregó.

Cronograma de pago de haberes

Al ser consultado sobre el cronograma del pago de haberes correspondientes al mes de diciembre, el titular de la cartera económica provincial remarcó que “el primer objetivo que tenemos es cumplir con el aguinaldo, que ya se cumplió con los pasivos, que fueron 670 millones de pesos”. En este sentido, recordó que el total de fondos destinado al pago de aguinaldos refiere a unos 1.000 millones de pesos para la Provincia.

“Venimos todos los meses afrontando las obligaciones con endeudamiento y dado del período que estamos atravesando, vamos a requerir herramientas de financiamiento para poder lograr ese objetivo y estamos convencidos de que lo vamos a hacer en las próximas semanas”, agregó Antonena.

Relación con el Gobierno Nacional

Otro de los puntos en los que hizo hincapié el ministro fue referido a la relación entre la Provincia y el Gobierno Nacional. Al respecto, dijo que Chubut está atravesando una compleja situación en materia financiera, tal como sucede en otras provincias de la República Argentina.

“Cuando se paga un salario o un aguinaldo, estamos con la necesidad de pedir ayuda financiera. Esto lo hemos dicho siempre. Los recursos que tiene Chubut hoy no alcanzan para cubrir la masa salarial completa y las obligaciones del Estado.

Por último, Antonena fue consultado sobre los plazos que estiman desde el Poder Ejecutivo para culminar con todos estos inconvenientes económicos y financieros. La respuesta del ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia fue contundente y consideró que “sería imprudente” definir alguna fecha específica para la finalización del cronograma de pagos de manera escalonada para todos los trabajadores de la Administración Pública de Chubut.