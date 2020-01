RELLY ANUNCIÓ QUE PROMOVERÁN LA REFORMA DE LA LEY 5001

El secretario General de Gobierno, Carlos Alberto Relly, confirmó este jueves que se avanzará con la modificación de la Ley 5001 para que se habilite la explotación minera en la meseta de Chubut. “Es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social”, expresó el funcionario de Mariano Arcioni, al tiempo de aclarar que la cordillera quedará excluida de esta actividad.

El anuncio se da semanas después que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, diera por hecho que la industria minera se impulsaría en la meseta chubutense. El funcionario del gabinete provincial es el primero en transparentar la decisión política de la actual administración provincial de promover la modificación de la normativa que rige esa actividad y que por ahora permanece vedada.

Las declaraciones de Relly, que tuvieron una inmediata repercusión política, se dieron en una entrevista con el programa La Antena que se emite por Canal 4 de Esquel; allí el funcionario provincial aclaró que la “en la cordillera no se va a hacer explotación de esta naturaleza”, llevando tranquilidad a esa localidad que ya se pronunció en contra a través del voto popular.

Con licencia social

“Creo que tenemos licencia social para explotar la minería en la zona de la meseta”, opinó el funcionario en una de sus primeras declaraciones públicas desde que asumió.

“No se va a usar agua que tenga uso humano”, remarcó Relly, aclarando que no es técnico en la materia.

“Debe ser algo estudiado y que lleva su tiempo. Vamos a ir avanzando”, explicó al ser consultado sobre si el tema será enviado a la Legislatura en las próximas horas.

El ex diputado provincial y hombre de confianza del gobernador Mariano Arcioni agregó: “Yo vivo en Comodoro; hay miles de agujeros y una contaminación manejada. El Estado controla y podemos controlarlo”.

De este modo, Carlos Relly anunciaba oficialmente que el Gobierno provincial impulsará una modificación de la Ley 5.001 para habilitar la industria minera en la Meseta chubutense.

Plan de crecimiento

Comparó el extractivismo minero con la industria petrolera y sostuvo: “Imaginémonos Chubut sin extracción petrolera, sin pesca o sin Aluar. Es una obligación de los Estados libres y soberanos”.

Ejemplificó que “tenemos 112 años de extracción petrolera y esos dineros se han usado. Crecieron ciudades, se hicieron viviendas, infraestructura, colegios y hospitales. Esto es así, no hay otra forma”.

Ante la consulta, sostuvo que una modificación de la 5.001 la presentará el Ejecutivo: “Sí –sentenció, señalando que- el Gobernador lo va a plantear, si lo hace, de cara a la comunidad. Se va a plantear en breve. Acá no hay nada de mandar a otro”, manifestó.

El funcionario remarcó que esto “es parte de la columna vertebral del plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social. Es un tema muy importante”.

En este contexto, habló de “diálogo”, señalando que “hay muchas cosas que hablar”, remarcando que “en la Cordillera no se va a hacer una explotación de esta naturaleza. Se ha ganado la batalla y supongo que van a acompañar esta Ley porque prohíbe la explotación”, en la región cordillerana, opinó.

Sin cianuro

Relly aseguró que en el extractivismo minero que se plantea “cianuro no se va a usar ni tampoco agua que pueda tener uso humano”.

El funcionario comparó la megaminería con la industria petrolera y puso por ejemplo a Comodoro Rivadavia, donde “hay miles y miles de agujeros. Hay una contaminación muy grande, que esta manejada. Hoy es un ejemplo el control. Cuando dicen que el Estado no controla, no es verdad. El Estado controla”, aseguró.

“Estamos preparados para hacer los controles que haya que hacer, lo demostramos con esta industria (en Comodoro) que es muchísimo más contaminante que la minería”, continuó.

“Tenemos experiencia, podemos hacerlo y podemos controlarlo”, sentenció.

Insistió en este sentido, asegurando a la población que actualmente, en la situación que está, el Estado chubutense está en condiciones de controlar la megaminería “no quepa la menor duda de eso”, insistió al exponer argumentos sobre la decisión política de la administración Arcioni.

Rechaza el ‘no es no’

“El ejemplo es éste. Vayan a ver las explotaciones petroleras. Pueden demostrar con ejemplos concretos que el Estado está en condiciones concretas de hacerlo –y- llegado su momento, lo vamos a hacer”, consideró.

El Secretario General de Gobierno, opinó que “hay muchas cosas que charlar”, y evitó dar precisiones sobre cuando concretamente se podría presentar un proyecto ante la Legislatura.

“No sabría dar precisiones, pero tiene que estar muy estudiado. Esto lleva su tiempo y no tenemos un cronograma. Tenemos que analizarlo y comentarle a la gente”, indicó.

Si bien consideró que “no creo que haya desinformación de los medios”, manifestó que “vamos a ir avanzando en cada tema y socializarlo para que se escuchen otras cosas”.

Continuando con el diálogo con el medio esquelense, opinó que la minería tiene licencia social en la Meseta: “Yo creo que sí. Es un reclamo de la gente de la zona”.

En esta línea, cuestionó la postura de vecinos que se oponen a la actividad, al sostener que “pero hay un sector (de la sociedad), que no sé sí exagero, con un pensamiento fanático que va a decir ‘no, no, no igual no’”.

Apuntó que “no tienen argumentos para decir porque no ni para fundar ese no. Esta gente va existir y no va a haber forma que razonen esto”, disparó.

Desde su óptica, “hay mucha gente que dice ‘no quiero minería en la Cordillera’ y le llevamos una Ley que les dice ‘tienen razón, no va haber minería (en la cordillera)’, tienen que acompañarla. La mayor parte de la gente va a razonar y decir ‘tenían razón’”, concluyó.

Ni bien asumió, Alberto Fernández dijo que la minería «es un tema primordial”.

El presidente Alberto Fernández se había pronunciado el 18 de diciembre pasado, ante empresarios, donde puso el foco en la explotación minera como una de las industrias protagonistas para el desarrollo. Allí avaló el desarrollo de dicha actividad en Chubut: “Hemos logrado explotar oro y plata en la zona de la meseta de Chubut”.

Como se recordará, el mandatario nacional al participar del almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) junto a distintos representantes del empresariado local como Paolo Roca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Cristiano Ratazzi (Fiat), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Héctor Magneto (Grupo Clarin) y Alfredo Coto (Coto), entre otros, puso en agenda pública el tema de la minería como eje de desarrollo.

Allí les envió un claro mensaje conciliador de cara al proyecto desarrollista que pretende implementar sobre el cual dijo: “En materia económica no pretendo un Estado intervencionista. Quiero crear un Estado inteligente que equilibre las desigualdades en los mercados, que dé garantías a los que invierten. Claro que Vaca Muerta es algo primordial si sabemos que allí hay fuentes de recursos para el futuro», resumió.

En ese marco, se refirió a la actividad minera al considerar que «es un tema primordial”. “Hablaba con Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) y le decía que quiero ir a Jujuy a un yacimiento de litio. Tenemos que venderlo como producto elaborado. Lo mismo con el silicio. En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”, resumió en su discurso ante el empresariado.

“Apelo a que ustedes sigan invirtiendo y creyendo en el país; no tengan duda de que lo vamos a poner de pie. Mil veces nos caímos y nos levantamos. Lo ideal sería que sea la última vez que nos caigamos. Tendríamos que ser expertos en crecer juntos, no en caernos y levantarnos. Sé que muchos están haciendo un esfuerzo en ese sentido”, evaluó Fernández.