AWSTIN SE MANIFESTÓ EN CONTRA Y CUESTIONÓ LA INICIATIVA

Días atrás había trascendido que el Gobierno de Chubut intentaría crear una empresa provincial de pesca, aunque ayer se confirmó que el Poder Ejecutivo desistiría de esta iniciativa. Este retroceso en dicha medida correspondió a duros cuestionamientos que se esgrimieron, tanto desde la oposición como también algunos representantes de la Administración Provincial.

La creación de dicha entidad iba más allá de algunos rumores, recordando que el propio José María Grazzini, ministro de Gobierno de la Provincia, había ratificado que existía un proyecto para darle curso a la firma Pesca Chubut Sociedad de Economía Mixta.

Incluso, el ex diputado provincial había destacado que la Secretaría de Pesca, que actualmente es conducida por Adrián Awstin, no contaría con injerencia en la empresa, ya que la misma estaría bajo la órbita del Ministerio de Producción. Vale destacar, justamente, que Awstin fue uno de los propios que cuestionó la creación de la empresa provincial de pesca.

“El Estado no puede ser empresario”

Los cuestionamientos del secretario de Pesca de la Provincia fueron arduos y contundentes. Al hacer referencia específica a la creación de una empresa “mixta” que se dedique a la actividad pesquera y que dependa del Gobierno de Chubut, el funcionario consideró que “por haber sido comerciante, y trabajar en la parte privada, el Estado no puede ser empresario, y si lo es termina siendo un mal empresario”.

Además, el titular de dicha cartera sostuvo que “dentro de las intenciones de esa idea era: el 100% de lo recaudado iba a ir un porcentaje a escuelas, pago de deuda historia de la caja jubilatoria y para financiar otras cajas del Estado”.

“Hoy no se pasa por el mejor momento por eso va a contar conmigo hasta que sea necesario y me propusieron contar con un colaborador que asume hoy y es Gabriel Aguilar”, afirmó Awstin.

Además, el secretario de Pesca, que se reunió con el gobernador Mariano Arcioni para hablar sobre esta iniciativa dijo: “No nos hagamos parte de algo que va directo al fracaso”. Respecto a lo dialogado con el mandatario chubutense, él sostuvo que se declaró “absolutamente en contra”.

Intensifican los controles en Puerto Rawson

En otro orden, Awstin hizo referencia a la temporada estival actual y las medidas de control que están llevando adelante con la Policía del Chubut, la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional en los puertos provinciales.

En cuanto a los controles que se vienen realizando, el secretario de Pesca de Chubut aseguró que “concretamente en el Puerto de Rawson estamos trabajando fuertemente, días atrás tuvimos algunos inconvenientes e intervenimos en conjunto con Prefectura Naval Argentina supervisando en el mar a los buques pesqueros para que no haya descarte de langostinos”.

“También avanzamos con la Policía del Chubut y Gendarmería Nacional en controles ruteros, y capacitamos en torno a los papeles que deben tener los transportes para poder sacar la mercadería de Chubut”, agregó el funcionario.

Continuando, el Secretario de Pesca explicó que “tomamos la decisión de hacer controles aéreos al momento de llegar o acercarse hacia la zona portuaria de Rawson, en principio con un drone que tiene 8 km de alejamiento con lo cual vamos a poder supervisar la tarea de los barcos”.

“Si detectamos algún tipo de infracción vamos a ser extremadamente severos con las sanciones, porque no podemos permitir que esto manche la imagen de la pesca que tiene Chubut a nivel mundial. Este tipo de actitudes nos está costando mucho”, sostuvo Awstin.

En cuanto a las multas, el funcionario manifestó que “serán días sin pescar y el costo económico para toda la tripulación va a ser altamente significativo. Cuando a uno le tocan el bolsillo es más cumplidor de las leyes, así que entendemos que con esta decisión no repetirán la acción y vamos a cuidar el recurso entre todos”.

“Estamos ante una temporada altamente exitosa con pleno empleo en todas las plantas de la provincia, con una producción muy buena, con incorporación de personal siendo mano de obra genuina, que es lo que nos pide el Gobernador Arcioni permanentemente”, sostuvo Adrián Awstin.