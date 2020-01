PERTENECE A UNA EMPRESA PRIVADA QUE SE NIEGA A SACARLO

El Gobierno de Chubut anunció que afectará alrededor de ciento veinte mil dólares para contratar el servicio de salvamento para la remoción del barco pesquero Sagrado Corazón que se varó en 2016, en la desembocadura del río Chubut, en proximidad de los muelles de Puerto Rawson.

La remoción demandaría entre 7 y 9 millones de pesos. La Provincia haría la erogación y después le iniciaría una demanda a la empresa para intentar recuperar lo invertido.

El plan debe ser aprobado por la Prefectura Naval y la debe ejecutar una empresa privada autorizada a estos fines. La provincia contrataría a una de Mar del Plata para que venga a Rawson a reflotar y sacar del lecho del río el casco del barco que supo ser un fresquero de altura de 23 metros de eslora.

El Secretario de Pesca, Adrián Awstin, aseguró que se está trabajando en una alternativa que dé solución definitiva a la problemática asociada al Buque Sagrado Corazón, hundido en agosto del 2016. “Estamos cansados de tantas promesas, no sólo por parte de la empresa dueña del barco, sino además de algún área de Prefectura Naval Argentina (PNA), que aseguran que lo van a sacar, pero nunca ocurre”, dijo.

“En ese sentido, vamos a intimar a PNA para que lo saquen o bien, que deleguen en nosotros la potestad para hacerlo”, agregó al tiempo que detalló “nuestra propuesta es hacernos cargo, desde el área de Puertos, del costo que tenga la extracción, porque esto es sólo una cuestión de dinero”, anticipó.

“La provincia va a hacerse cargo de esta historia del Sagrado Corazón que ya lleva tres años, y la verdad que me molesta y bastante”, sostuvo al anticipar que se encara un amplio plan de limpieza en inmediaciones del puerto.

Awstin reveló que el barco se podría sacar a menor costo que el previsto, “pero Prefectura lo cataloga como un barco hundido. Y es lo mismo que esté hundido a metros de la margen del río o a 20 kilómetros de la costa y lo puede sacar exclusivamente una empresa habilitada por la PNA. Esa empresa es de Mar del Plata y pasó un presupuesto de 100 o 120 mil dólares. El dueño del barco dice que no tiene ese dinero para sacarlo y empezó a pedir prorrogas, por eso le pedimos a la Prefectura a que no les conceda esas prórrogas, pero lo siguieron haciendo”, manifestó el funcionario.

“En Puertos tenemos plazos fijos guardados, y con eso vamos a afrontar ese costo y después reclamarle mediante un juicio a la empresa para que devuelva ese valor”, justificó el titular de Pesca y de la Unidad Portuaria Provincial. “Luego vamos a exigir la devolución de la plata, ya que tenemos una garantía de cobro en función de una presentación que vamos a realizar ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para prohibir la transferencia de ese permiso de pesca, hasta tanto no se devuelva lo que provincia gastó”.