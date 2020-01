ABONARÍAN DOS RANGOS JUNTOS LA OTRA SEMANA O TERMINAR EL CRONOGRAMA EN FEBRERO

En la conferencia de prensa desarrollada ayer en Casa de Gobierno, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no anunció aún cómo será el cronograma de pagos para los trabajadores de la Administración Pública, a quienes recién esta semana se les pagó el aguinaldo y todavía no han percibido los haberes correspondientes al mes de diciembre. Vale destacar que el Poder Ejecutivo aún no reunió los fondos necesarios como para hacer frente a los primeros depósitos de la masa salarial, debido a que el adelanto de Coparticipación Federal por 1.000 millones de pesos se utilizó íntegramente para depositar el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre.

En este contexto, el Gobernador puso en valor que el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena “estuvo trabajando toda la semana en Buenos Aires”, con el objetivo de obtener una ayuda financiera por parte del Gobierno Nacional como para poder hacer frente a los compromisos salariales.

No obstante, estos diálogos todavía no han llegado a buen puerto y no se reunió el dinero necesario. Ahora, el titular del Poder Ejecutivo indicó que “estamos trabajando para cumplir con el cronograma a partir de la semana que viene”. “Estamos trabajando para poder cumplir con los rangos. Tendríamos que cumplir este viernes (con el primer rango) y trabajamos para cumplir la semana próxima”, remarcó el mandatario chubutense.

No obstante, sobre esto último Arcioni anticipó que “en principio” el cronograma se correría una semana, en comparación con las fechas establecidas durante los últimos meses. En este sentido, existe la posibilidad de “juntar los dos (primeros) rangos” para la semana próxima y pagar los dos grupos en un mismo día, por lo que para las semanas próximas se harían las transferencias a los demás empleados públicos.

En tanto, algunos analistas de la Provincia afirmaron que las transferencias para el primer rango salarial se concretarían recién el 17 del corriente mes. Por su parte, el último tramo, en el que están aquellos que perciben haberes superiores a los 150.000 pesos podría depositarse recién en febrero.