ALERTAN POR DEMORAS EN LA REFACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIALES

La imagen de las aulas de los establecimientos educativos de Chubut se convirtió en una constante durante el segundo semestre del año pasado. Ahora, salvo que ocurra un hecho de carácter excepcional, esto se repetiría durante, al menos, los primeros días de clases de 2020.

Antes de que culmine 2019, los gremios que nuclean a los docentes provinciales habían ratificado que en caso de que el Gobierno de Chubut no cancele todas las deudas que tenía con los empleados de este sector el Ciclo Lectivo 2020 no iba arrancar tal como estaba previsto.

Esto finalmente no sucederá así, o por lo menos eso es lo que aseguró Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), quien denunció a la administración de Mariano Arcioni por los constantes incumplimientos en su rol de empleador para con los empleados de la Administración Pública provincial.

Ahora resta saber cuál será el rol del Gobierno Nacional en este conflicto, ya que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificaron que uno de los principales objetivos que tienen de cara a los próximos meses es que las clases se desarrollen con total normalidad en las escuelas de todo el país.

“No iniciaremos el Ciclo Lectivo”

En este contexto, el referente gremial de los maestros fue contundente y dijo: “No iniciaremos el Ciclo Lectivo y la responsabilidad no la tienen los docentes. Ya hubo manifestaciones desde Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia y estamos en enero”.

Además, insistió en que esta situación no responde a casos aislados, teniendo en cuenta que “venimos de un 2019, 2018 y de un proceso de lucha de cuatro años”. Al respecto, también destacó que pasadas tres semanas del mes de enero recién cobró “el 20% de los trabajadores. Deberían estar disfrutando de las vacaciones, pero no tienen un mango porque deben pagar deudas”.

En cuanto a la especificación de las medidas de fuerza que emplearán para manifestarse en contra de los incumplimientos desarrollados por el Gobierno de Chubut, Goodman destacó, en una entrevista con Radio 3 de Trelew, que “la decisión de que es lo que vamos a hacer, será puesta en consenso con la mayor horizontalidad. Porque hay que tener lugar también para los papás y la comunidad tiene que acompañar que las escuelas estén en condiciones”.

Reestructuración del Estado

Otro de los puntos a los que hizo referencia el secretario general de la ATECh es al Plan de Reestructuración del Estado que busca llevar a cabo el gobernador Arcioni y su equipo económico. “El congelamiento salarial, es algo que debemos discutir, porque si congelas los salarios, tenes que congelar todo, los servicios, los precios, todo, porque si solo es el sueldo, se llama ajuste”, enfatizó Goodman.

El referente gremial de los docentes también puntualizó que “de 24 provincias, 22 cumplieron con los acuerdos de 2019 y dos no lo hicieron, que son Chaco y Chubut. Los paritarios nacionales irán a la convocatoria nacional con este reclamo”.

“El dinero que le falta al Gobierno para cumplir con Educación son unos 800 millones, parte es deuda del 2019, correspondiente a la cláusula gatillo. El Gobierno Nacional ha tomado nota y lo sabe”, manifestó.

En cuanto a los proyectos específicos que integran el Plan de Reestructuración del Estado, consideró que “antes de hablar de un retiro, tienen que garantizar la certificación de aportes, para que se puedan jubilar. Esto lo sabe el Gobierno”.

“Lo primero que debe hacer el Ministerio de Educación (de la Provincia) es garantizar la certificación de servicios con aportes. Porque hay más de 800 trabajadores que están en edad de jubilarse y con aportes, pero no les entregan el trámite”, sostuvo Goodman.

Además, el secretario general de la ATECh afirmó que actualmente en todos los municipios de Chubut hay docentes que están desarrollando labores políticas dentro del Poder Ejecutivo local. “Por Ejemplo, si una persona que es docente, es convocado para una secretaría municipal, está perfecto, pero que el sueldo no se lo pague el Ministerio, sino el lugar que lo convoca”, consideró.

Reparación de escuelas

En otro orden, el secretario general de la ATECh hizo mención al plan de reestructuración de los establecimientos educativos que se está llevando a cabo en distintos puntos de Chubut. Si bien destacó las labores empleadas por el representante del Poder Ejecutivo en estas labores, aseguró que la refacción no está avanzando al ritmo que tendría que hacerlo.

En este contexto, aseguró que al ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia, Gustavo Aguilera, “lo respeto porque está haciendo un trabajo serio”. No obstante, alertó que el funcionario debe “cambiar el cartero, porque está poniendo buena voluntad y hay escuelas en las que no se está haciendo nada. Salieron fotos de 2019”.

Contrapunto con el Ejecutivo

En contradicción a lo planteado por Goodman, el ministro Aguilera afirmó que en materia de infraestructura el comienzo del Ciclo Lectivo 2020 está garantizado. “No va a ser la infraestructura una excusa para no comenzar las clases”, afirmó el representante del Poder Ejecutivo.

No obstante, reconoció que en el relevamiento que se hizo sobre la totalidad de los establecimientos educativos que tenían inconvenientes “hoy estamos con un diagnóstico de 70 escuelas que tienen problemas críticos con distinto nivel de problemática que estamos atacando. Vamos a atacar todos esos problemas antes del inicio de las clases”.

“Nosotros estamos trabajando en unas 60 o 70 escuelas. Obviamente que no podemos trabajar en la totalidad de las escuelas al mismo tiempo. Vamos a ir realizando los trabajos a medida que vayamos concluyendo las cuestiones más urgentes de cada uno de los establecimientos”, apuntó el ministro Aguilera.