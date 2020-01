EN CHUBUT NO ARRANCARÍAN LAS CLASES EN LA FECHA PREVISTA

Luego de más de dos años sin discusión, finalmente se reabrió ayer la Paritaria Nacional Docente. Puntualmente, en horas de la tarde de la víspera se concretó una reunión en el Palacio Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación mantuvieron un extenso diálogo con los dirigentes de los cinco gremios docentes y representantes de los 24 distritos argentinos.

El primer encuentro generaba grandes expectativas en la víspera, recordando que a principios de 2018, el ex presidente Mauricio Macri derogó por decreto la Paritaria Nacional Docente. Desde entonces, hubo paros y movilizaciones con la premisa de la reapertura como bandera. De hecho, en plena campaña electoral, el presidente Alberto Fernández se comprometió a restablecer la mesa paritaria, a que desde Nación se volviera a fijar un piso de negociación en las provincias.

De esta manera, resulta mucho más amena que en los últimos años la relación entre los funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación y los referentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que son los cinco gremios de carácter nacional.

De hecho, previo a la reunión concretada ayer, ya se habían dado a conocer otros encuentros, fotos y discursos alineados entre las partes. Asimismo, los propios sindicalistas destacaron que todavía no pueden ratificar que las clases comenzarán con normalidad en todas las provincias. Esto es un claro ejemplo de lo que ocurre en Chubut, una de las provincias más complicada en este tema y que todo parece indicar que no arrancará el Ciclo Lectivo en los plazos establecidos.

“Dependerá de las propuestas”

“Hasta ahora podemos decir que hay mejor predisposición al diálogo y que, a diferencia del gobierno anterior, están laburando en enero para que empiecen las clases en marzo. Pero hay un final abierto. No podemos asegurar nada todavía. Dependerá de las propuestas que nos hagan y de las prioridades que establezcan. Pagar la deuda interna con la educación implica millones de pesos“, manifestó Eduardo López, secretario gremial de CTERA.

En la misma línea, Sergio Romero, secretario general de UDA, remarcó que “es muy importante que nos volvamos a reunir con el empleador. Lo vemos con mucho optimismo y creemos que hay una fuerte intención política de recuperar el salario. En los títulos coincidimos plenamente. El tema es cuando nos sentemos a negociar. El ciclo lectivo va a comenzar normalmente en tanto se entienda la educación como prioridad”.

Exigencias de los gremios

Para Romero, el primer objetivo es recuperar el salario inicial. Hoy el mínimo para un docente que ingresa al sistema educativo es de 20.250 pesos. “Sobre un total de un millón de maestros, 250.000 cobra el mínimo. Es decir, son pobres. No se puede tener un sistema educativo dinámico si tenés docentes en la pobreza. Se necesita empezar a igualar un sistema que está muy fragmentado por provincias”, precisó el referente gremial de UDA.

En tanto que desde CTERA llevaron un temario a la reunión. Además de pedir un aumento del piso salarial, exigieron que se cumpla con la meta de inversión del 6% del Producto Bruto Interno que marca la ley y que tanto la Nación como provincias deben empujar. En este sentido, vale recordar que el año pasado la inversión fue del 4,9%.

El documento que presentaron también menciona la necesidad de reflotar los programas de formación docente, que se avance en infraestructura, que se retome el plan Conectar Igualdad, que la educación sexual integral llegue a todas las escuelas y que se suspendan los acuerdos firmados con ONGs educativas.

Fondo Nacional de Incentivo Docente

En tanto, donde sí hubo unanimidad en los gremios es en lo imperioso de actualizar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID). Ahí se situó la discusión fuerte de la jornada de ayer. Específicamente, se trata del único componente del salario, entre un 6 y 8%, que se paga desde el Gobierno Nacional. En este sentido, vale destacar que el FoNID está congelado desde hace tres años en 1.210 pesos por cargo y siempre se pagó de manera informal. Los sindicalistas buscarán que se duplique ese monto y que pase a ser remunerativo.

En el otro punto que tiene influencia directa el Gobierno Nacional es en el fondo compensador, una partida destinada a socorrer a las siete provincias más pobres, todas ellas del Noreste y Noroeste. Está pensado para que ninguna jurisdicción quede “en offside” y no pueda pagar el mínimo salarial que se acuerde a nivel nacional.

En Chubut no arrancarían las clases

En Chubut la situación es sumamente complicada actualmente, recordando que desde hace varios meses que los salarios se pagan fuera de los términos previstos por la ley. Este incumplimiento en el depósito de los sueldos conlleva una serie de consecuencias negativas para todos los trabajadores de la Administración Pública, pero también tiene implicancia en la vida de la mayoría de los habitantes de la Provincia. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrirá durante los últimos días del próximo mes en las escuelas chubutenses.

Está previsto que a fines de febrero arranque el Ciclo Lectivo 2020 en los establecimientos educativos provinciales. No obstante, los gremios que nuclean a los trabajadores de la educación en Chubut ya alertaron hace varias semanas que las clases no comenzarán hasta que el Gobierno salde todas las deudas.

Asimismo, en este contexto en el que aún se adeudan salarios de diciembre para varios empleados públicos, desde las asociaciones sindicales que representan a estos trabajadores ya impulsaron medidas de fuerza para los días venideros. Así, todo parece indicar que los estudiantes de Chubut no podrán asistir a las aulas en los plazos previstos, salvo que el Gobierno Nacional medie en el conflicto, recordando que desde Casa Rosada anunciaron días atrás que uno de los objetivos primordiales de la gestión de Alberto Fernández es que las clases comiencen en las fechas acordadas en los establecimientos educativos de todo el país.