El Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), repudió los dichos de Miguel Pichetto acerca de que el «conurbano es el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela», y destacó que el suelo argentino está poblado por sociedades «multietnicas», al tiempo que adelantó que tomará medidas contra el exsenador.

“Transitamos un momento delicado del país, con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones de Pichetto sobre personas inmigrantes en nuestro país”, escribió el organismo en un comunicado, el primero bajo la dirección de Victoria Donda, citando declaraciones suyas.

En este sentido, el texto sostiene que “la Argentina que estamos intentando re-construir necesita de todxs (sic) para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrenten la situación de manera seria y sincera”.

“Las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada; no pueden desconocer su impacto social y político”, prosigue el escrito.

Por último, el INADI informó que “se iniciarán actuaciones correspondientes”, tras la indagación hecha por el Observatorio de Violencia y Discriminación dependiente del Instituto sobre las declaraciones del excandidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio.

“Desde este organismo impulsamos un Estado activo en la generación y el reconocimiento del empleo deigno, el cumplimiento de las garantías constitucionales vigentes y de las leyes que promueven la libre circulación de personas en el continente y en el mundo”, concluye el comunicado.

(Fuente: Ámbito)