LA RETENCIÓN DE SERVICIOS SE MANTENDRÁ HASTA QUE SE PAGUEN LOS SUELDOS

El lunes se comenzará una retención de servicios en todas las áreas del nosocomio de zona norte de Comodoro Rivadavia. Así lo confirmó la doctora Mariana Fernández del Hospital Alvear en diálogo con la CienPuntoUno.

“No habrá atención ambulatoria a pacientes en consultorios externos y no se entregarán turnos, sólo se atienden urgencias y pacientes internados”, dijo la profesional de la Salud.

En este sentido, indicó que “todos los sectores del Hospital Alvear están adheridos porque los que menos cobran, todavía no han cobrado enero. Es toda una incertidumbre, porque ni siquiera podemos tener una planificación económica/ financiera para afrontar nuestras cuentas, deudas y proyectos”.

Fernández aseguró que “desde los años que estamos trabajando en el Hospital Alvear nunca nos hemos adherido a una medida de fuerza, pero esta vez llegamos a un límite. No podemos seguir trabajando de esta manera. No queremos molestar a la gente, pero necesitamos el acompañamiento de la comunidad. Las medidas van a comenzar el lunes”.

Y ante este escenario resaltó que, si bien muchos vecinos se pueden ver afectados, la comunidad debe comprender que “nosotros también somos un hospital público y nos abona el sueldo el Gobierno Provincial. Esta medida es un derecho que nos corresponde, porque venimos aguantando hace mucho tiempo el pago escalonado”.

Retención de servicios

La medida iniciará el lunes 3 de febrero con retención de servicios y se mantendrá hasta tanto se cancelen los salarios de trabajadores del Hospital. Sólo se atenderán urgencias por guardia médicas.

En un comunicado, los trabajadores advierten que nuevamente el gobernador Arcioni ha incurrido en el pago escalonado, “una medida inconstitucional que afecta a miles de trabajadores estatales, y nos pone entre la espada y la pared. Queremos seguir trabajando con la vocación de servicio que nos caracteriza, brindando la atención en Salud principalmente a nuestros abuelos y pacientes sin obra social, quienes son la población más vulnerable de nuestra comunidad. Amamos nuestro trabajo y nuestro Hospital, pero simplemente no podemos seguir actuando con normalidad, cuando nuestros derechos laborales están siendo violados, y se ve afectada nuestra capacidad de subsistencia”, indicaron.