EN EL ÚLTIMO OPERATIVO INCAUTARON 400 KILOS DE CARNE EN MAL ESTADO

Desde el área de Inspecciones Generales explicaron cómo funcionan los controles que se vienen llevando adelante no sólo para prevenir el robo de carnes, sino su comercialización. El viernes pasado se desplegó un operativo en diversos barrios de la ciudad en el que se incautaron más de 400 kilos de carne (la mayoría en mal estado) y el titular de Inspecciones Generales, Héctor López, contó que “cada vez habrá más controles de este tipo, dado que se viene articulando con otras áreas como policía y salud no sólo para combatir estos delitos sino para resguardar la salud de la población”. López dijo que “afortunadamente no son muchos los comercios que ingresan en esta modalidad delictiva, pero de todas maneras hay muchos consumidores que pueden estar expuestos a estos peligros de comer carne en mal estado”.

Consultado por los últimos operativos que se llevaron adelante, respondió “hay determinados procesos de manipulación de carne en mal estado que estos comerciantes inescrupulosos tienen a la hora de “disfrazar” la carne mala. Por ejemplo con los embutidos. Condimentan con todo tipo de sustancias la carne para transformarla en hamburguesas, chorizos o salchichas. Además venden carne de guanaco, lo cual está prohibido. Hacen milanesas de guanaco y las venden como si fueran milanesas de vaca, al precio de una milanesa de vaca, esto no sólo es un engaño comercial sino que es una actividad ilegal. Todo enmarcado en un contexto de falta de higiene, falta de frío y condiciones paupérrimas.

López también señaló que los operativos tienen sus complicaciones y peligrosidad, es por eso que siempre “se trabaja con Guardia Urbana y Policía por cuestiones evidentes de seguridad: muchas veces no es el mismo el respeto que se le tiene a un inspector que a un policía o auxiliar de seguridad, eso nos facilita mucho el acceso a lugares complejos donde se esconden estas actividades delictivas”. Y remarcó que “sin la ayuda de los vecinos de la ciudad el trabajo también sería más difícil. Son los vecinos y vecinas que denuncian y nos alertan con condiciones irregulares en los comercio. Gracias a ese compromiso ciudadano es que también nuestra labor es más eficaz”.

“No sólo son controles y decomisos lo que realizamos. También desde el área llevamos adelante cursos y capacitaciones para generar conciencia y prevención en el tratamiento y la manipulación de alimentos y son libres y gratuitos para todos los vecinos de la ciudad que quieran realizarlos. Los hacemos una vez al mes y la concurrencia es muy buena. Por suerte estamos generando conciencia, combatiendo las ilegalidades y trabajando en conjunto para mejorar todas estas problemáticas”, finalizó el funcionario municipal.